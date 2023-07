Kdo potrápí Klokany: „norský Lafata“, pan dispečer a kouč strůjce zázraku

Video se připravuje ... PŘÍMO Z BODÖ | Polovina soutěže a náskok devíti bodů na druhého. Do toho suverénně nejlepší útok soutěže a povrch (umělá tráva), na který nebude lehké si zvyknout. Bodö/Glimt znovu vládne norské lize a míří za třetím titulem z posledních čtyř let. Ve čtvrtek se ve 2. předkole Konferenční ligy střetne s pražskými Bohemians, kteří se do Evropy vrací po 36 letech. Favorit je tedy jasný. Kdo jsou největší zbraně v kádru norského týmu?

Albert Gronbaek (22 let) Tenhle záložník bude podle všeho dalším velkým prodejem klubu ze severního Norska. Však do něj taky v Bodö na své poměry slušně investovali. Před rokem přivedli mladého záložníka za cenu převyšující 3 miliony eur a nevysoký blonďák se začíná osvědčovat. To jemu má ve čtvrtek patřit pravý kraj zálohy a přispět by mohl i do střelecké listiny. V posledních týdnech totiž chytl střeleckou formu. Jen v červenci má bilanci pěti zápasů a čtyř branek. Vycházející hvězda Bodö Albert Gronbaek • Foto profimedia.cz

Amahl Pellegrino (33 let) Jestli pálí Gronbaek v posledním měsíci, tak pro tohohle muže to platí prakticky neustále. Letos 16 zápasů a 14 branek, vloni stěží uvěřitelných 25 branek při 27 účastech na hřišti. Je sice určený i na penalty, z levého hrotu útočného trojzubce je ale nesmírně nebezpečný. I ve 33 letech rychlý, zvyklý na kombinaci a má zkrátka čuch na výběr místa, takže při sestřihu jeho zásahů se okamžitě vybavuje David Lafata. I když jeho jméno ani vizáž nepůsobí severoevropsky, v Norsku se narodil. Nicméně kořeny má v Tanzánii. Střelec týmu Amahl Pellegrino v zápase proti Arsenalu • Foto profimedia.cz

Patrick Berg (25 let) Pan dispečer. Ve středu zálohy má nejdefenzivnější úkoly (pokud to jde u tak útočně laděného mužstva říct). Velká střelecká čísla za ním nejdou, letos zatím jeden gól a dvě asistence, nicméně to on rozjíždí akce, kterými se žlutočerná horda zakusuje do soupeře. Bodö už ho jednou prodalo, angažmá ve Francii se ale nezadařilo podle představ a sympatický reprezentant je zpátky. I s kapitánskou páskou. Kapitán Bodö/Glimt Patrick Berg • Foto profimedia.cz