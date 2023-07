Plzeň před Dritou: změny i víra v kapitána. Jaká je možnost bez Hejdy?

Sobotní facku z Teplic už zaledovali, na evropskou scénu musí jít stoprocentně koncentrovaní. Plzeň zahajuje cestu za pohárovou Evropou soubojem s kosovskou Dritou. Cokoli jiného než výhra rovná se komplikace. Oproti zpackané premiéře v lize se dají čekat změny v sestavě, nikoli ve způsobu hry či rozestavení. V rozhašených zadních řadách favorit do poslední chvíle počká, zda se dá do kupy kapitán Lukáš Hejda. „Ze své cesty neustoupíme,“ zdůraznil trenér Miroslav Koubek.

Se svými kolegy neměl plzeňský kouč lehké spaní. Realizační tým důkladně analyzoval příčiny selhání v Teplicích, kam přijela Plzeň s vysokým sebevědomím po vydařené letní přípravě, ale po špatném výkonu padla 0:1.

„Doufám, že proti Dritě na nedostatky správně zareagujeme. Scénář a herní obraz zápasu bude podobný jako v Teplicích. Půjde o dobývání pevného bloku. Obecně má soupeř dobré mužstvo, chováme k němu respekt, uznání. Ale zároveň neodmítáme roli favorita, tu musíme přijmout,“ nastínil kouč Miroslav Koubek den před výkopem.

Jedním z důležitých klíčů k zápasu bude trefit základní sestavu, což v Teplicích příliš nevyšlo. Trenéři se opřeli o hráče, kteří v přípravě vypadali nejlépe. Jenže proti zalezlému soupeři se Jirka, Kopic, Durosinmi, Vlkanova ani další zdaleka neprosazovali tak, jak proti zvučným celkům na herním kempu v Rakousku.

„V Teplicích jsme měli nedostatky z hlediska způsobu, jak dobývat zamknutý blok soupeře. Musíme na to reagovat i personálně. Změny se dají očekávat, ale samozřejmě teď nebudu konkrétní. Jako trenéři už máme o sestavě jasno. Devadesát procent hráčů v poli je daných, zbylých deset je Lukáš Hejda,“ nastínil plzeňský kouč.

Plzeňský kapitán střídal v Teplicích kvůli přišlápnutému nártu a nateklému kotníku. „Náš lékařský tým dělá vše pro to, aby byl jeho start eventuálně možný. V tuhle chvíli to ještě tak není. Rozhodnou hodiny před zápasem, uvidíme, jak na tom bude,“ upřesnil Koubek.

Den před utkáním Hejda trénoval s týmem, to samé Brazilec Cadu, jenž měl problémy s patou. Hejda po krátké rozcvičce zkoušel i cvičení s balonem. Na konci patnáctiminutovky, která byla otevřená pro média, ale zamířil směrem ke Koubkovi. Po krátké rozmluvě se od týmu odpojil a pokračoval individuálně. Z hráčova výrazu to vypadalo, že do zápasu „ready“ spíš nebude.

Koubek v aktuálním kádru kromě Jemelky nemá jiného stopera s většími zkušenostmi z evropských pohárů, byť v přípravě se mladším konkurentům dařilo. Sampson Dweh zvládl i zápas v Teplicích, nachystaný je také Robin Hranáč obouchaný záchranářskými boji v Pardubicích a nedávnými těžkými zápasy na EURO jednadvacítek.

„Svým způsobem mladí kluci zazářili v přípravě. Jenže tohle je evropský pohár, přijde plný stadion, to je něco jiného. V takovém kontextu musíme sestavu zvažovat na každé pozici ještě víc. Jde o nelehkou situaci, pokud by nastala varianta bez Lukáše, musíme to vzít ze všech úhlů i s ohledem na typologii hráčů soupeře,“ dodal Koubek.

Jaké změny lze očekávat? Dle trenérových vyjádření bude chtít Plzeň jít do důležitého špílu alespoň s jedním zkušeným stoperem. Pokud vypadne Hejda, zůstane vzadu Jemelka, k němu pravděpodobně Dweh, jenž uspěl v Teplicích. Při variantě s Hejdou se může Jemelka posunout vlevo, Jana Sýkoru by pak mohli trenéři využít výš, možná až v ofenzivní trojce.

Uprostřed pravděpodobně zůstanou Lukáš Kalvach s Adamem Vlkanovou, místo zraněného Romana Květa by mohl jít do akce Ibrahim Traoré. Sýkoru vepředu může doplnit na křídle Rafiu Durosinmi, na hrot by se v takové variantě vrátil Tomáš Chorý, jenž v Teplicích přispěl k lepšímu druhému poločasu. Naopak se do sestavy pravděpodobně nevejdou Jan Kopic a Erik Jirka, jimž ligová premiéra v ofenzivě vůbec nevyšla.