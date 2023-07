Koubek: Z cesty neustoupíme. Scénář zápasu bude podobný jako v Teplicích

Co vás čeká za zápas?

„Už to naznačil Lukáš Kalvach (sedící vedle). Scénář a herní obraz zápasu bude podobný jako v Teplicích. Soupeř nastoupí možná v trošku jiném rozestavení, ale to není tak podstatné. Půjde o dobývání pevného bloku. Analyzovali jsme si, co bylo z naší strany špatně v Teplicích. Doufám, že na nedostatky správně zareagujeme. Obecně má soupeř dobré mužstvo, chováme k němu respekt. Uznání, ale zároveň neodmítáme roli favorita, tu musíme přijmout.“

Jak je na tom kapitán Lukáš Hejda, který se zranil v zápase s Teplicemi?

„Náš lékařský tým dělá vše pro to, aby byl jeho start eventuálně možný. V tuhle chvíli to ještě tak není. Rozhodnou zítřejší hodiny před zápasem, uvidíme, jak na tom bude. Dělá se možné i nemožné.“

Kdy přesně chcete rozhodnout? A jsou mladší, méně zkušení stopeři připraveni Hejdu adekvátně nahradit?

„Jak jsem říkal, budeme čekat do zítřka, přibližně do odpoledních hodin. Pokud by Lukáš nemohl nastoupit, musíme to zvažovat ze všech možných úhlů. Je tady například mladík Sampson Dweh, máme i zkušeného Vencu Jemelku. Když to řeknu v nadsázce, svým způsobem mladí kluci zazářili v přípravě. Jenže tohle je evropský pohár, přijde plný stadion, to je něco jiného. V takových zápasech je třeba opakovaně dokazovat kvalitu. V kontextu s evropským pohárem sestavu musíme zvažovat na každé pozici ještě víc. Jde o nelehkou situaci, pokud by nastala varianta bez Lukáše, musíme to vzít ze všech úhlů i s ohledem na typologii hráčů soupeře.“

Jak se vám sháněly informace o Dritě?

„Do jejich regionu se těžko proniká, informace jsou pochopitelně hůře k sehnání. Není to jako když pustíte wyscout, tam nacvakáte jiné ligy. Tady to bylo obtížnější, ale nějaké informace máme. Napnuli jsme všechny síly, abychom mužstvo viděli a věděli co nejvíc o hráčích soupeře. Myslím, že jsme si udělali dobrý přehled.“

Uděláte změny v sestavě oproti zápasu v Teplicích?

„Máme za sebou neúspěšný výsledek a herní nedostatky. V Teplicích tam byly z hlediska způsobu, jak dobývat zamknuté bloky soupeře. Musíme na to reagovat i personálně, změny se dají očekávat, ale samozřejmě teď nebudu konkrétní. Ale my jako trenéři už musíme mít o sestavě jasno. Devadesát procent je daných, zbylých deset je Lukáš Hejda.“

Berete jako výhodu, že už jste na rozdíl od Drity odehráli ostrý zápas?

„Mistrovské utkání je něco jiného, ale v přípravě jsme měli velmi dobré, kvalitní a pestré zápasy. Příprava má pochopitelně jiné psychologické zabarvení. Může to být naše výhoda, rozehranost je každým zápasem vyšší a vyšší. Ale i v kontextu přípravy si na nerozehranost nemůžeme stěžovat, to by ode mě bylo alibi, říkat něco v takovém smyslu.“

Změníte způsob hry, který pilujete od začátku přípravy, ale nevyšel vám v Teplicích proti pevné soupeřově obraně?

„Na tohle vám nemůžu odpovědět, to se nezlobte. Každé mužstvo má zažitá nějaká herní schémata směrem dopředu i dozadu. Už v Teplicích jsem odpovídal ve smyslu, že když něco mužstvo měsíc učíte, tak po jednom zápase není čas na paniku. Můžu zmínit kolegu Priskeho. Na Spartě začal tím, že mu nějaké věci nevyšly, včetně evropského poháru, kam se my dostat chceme. Řekl, že ze své cesty neustoupí, to je také má odpověď.“