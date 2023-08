Koubek chce vítěznou vlnu: Rozhoduje výkon, ne věk. Soupeř je brazilský tým

Nahuštěný program plzeňské Viktorie pokračuje čtvrteční pohárovou kvalifikací. Třetí předkolo Konferenční ligy startuje západočeský tým proti maltské Gziře. Domácí budou jasným favoritem, do utkání jdou se dvěma výhrami v zádech. „Nepochybně nám to může pomoct,“ uznal kouč Miroslav Koubek. Den před výkopem promluvil o zdravotním stavu kádru i plánu na aktuálního soupeře.

Co bude na soupeře z Malty platit?

„Vždycky máme nastudovaného soupeře, víme o něm, co potřebujeme. Hráli už dvě předkola, takže máme dost materiálu, v tom není problém. Platit bude to, co naznačil Tomáš (Chorý, který byl na tiskové konferenci s trenérem Plzně). Z herního pohledu jsme nepropadli ani proti Dritě, ale bylo to o naší efektivitě. Očekávám podobný obraz hry, budeme hrát do zahuštěného bloku a čeká nás dobývání deseti hráčů pod balonem na soupeřově polovině. Připravujeme se na to, měli jsme na to určité tréninkové modely. Věřím, že jsme schopni to zvládnout. Představuji si herní obraz jako s Dritou a k tomu lepší efektivitu.“

Pomůžou vám dvě výhry ze zápasů proti Dritě a Baníku?

„Nepochybně. Byli jsme pod nějakým tlakem, trošku nám chybělo také sportovní štěstí, třeba když jsme dostali gól v posledních vteřinách doma s Hradcem (1:1). Chtěl bych, aby se Viktoria Plzeň vrátila do vítězného módu. Abychom se po jaru a startu sezony, co se nepodařily, dokázali naladit na trvalejší vítěznou vlnu. Když za sebou máte dvě výhry, jenom dobře, může to znamenat, že tímto způsobem to může jít. Tomu věřím. Musíme najít v Plzni vítěznou mentalitu.“

Čím může Gzira zlobit?

„Jde prakticky o brazilské mužstvo, někteří jsou naturalizovaní, nebo mají dokonce i občanství, odhaduji, že jde asi o osmdesát procent týmu. Mají zajímavou technickou vyspělost. Opět jde o mužstvo dobře vedené, organizované dozadu a spoléhá na protiútoky. Víme, jací jsou tam hráči a jak řeší konkrétní situace. Budeme víc na míči a snažit se je správným způsobem otevřít. Zároveň si musíme dát pozor na protiútoky. Většinou hrají z bloku v systému 5-4-1 a z něj vyráží. V předkolech měli zhruba třicetiprocentní, nízké držení míče, ale dali šest gólů. Mají velmi slušný rychlý protiútok.“

Jak je na tom mužstvo zdravotně?

„V případě Honzy (Sýkory) to bude dlouhodobější, u Matěje (Vydry) děláme všechno pro to, aby byl už na Budějovice, uvidíme. V případě Pavla Buchy se nepotvrdilo poškození vazů, jsem optimista. U zbylých je to jasné, schází nám Milan Havel, Luděk Pernica a Filip Čihák.“

Je složité vybrat základní sestavu?

„Ideální bude taková, co to dobře zvládne. Já ani mí kolegové nezohledňujeme věk, ale aktuální potřebu týmu. Kádr je do šířky dobrý, vybereme hráče, co patří na hřiště. Opakuji, že u nás rozhoduje výkon, ne věk.“

Máte po výkonu některých hráčů, kteří zahráli dobře o víkendu proti Baníku, zamotanou hlavu?

„Je pravda, že několik hráčů si řeklo o to, aby pokračovali v základu. Jasno určitě máme, to nebudu zakrývat. Ale teď není prostor na to, abych vám říkal sestavu.“

Bude hlavním cílem uhrát takový výsledek, abyste měli jednodušší odvetu, než v Kosovu proti Dritě?

„Přál bych si to, v případě Drity to pak byly zbytečné nervy. Doma jsme mohli o tři branky zvítězit. Když se takový výsledek nepovede, logicky jedete na půdu soupeře s pocitem nejistoty.“