Plzeň na Maltu jen v 16, bez zraněných opor. Trousil mluvil o jejich návratu

Náročný program spojený s evropskou kvalifikací plzeňský tým slušně kosí. Na čtvrteční odvetu 3. předkola Konferenční ligy proti Gziře odletělo mužstvo už v úterý večer, ale jen se 16 hráči do pole. Pohlídat si náskok 4:0 z domácího duelu by mělo být na Maltě formalitou, zdravotní komplikace jsou ale nepříjemným problémem. Kdo zůstal doma a jak to vypadá s návratem na hřiště?