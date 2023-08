SESTŘIH: Plzeň - Kostanaj 3:0. Dárek pro Koubka, Staněk řídil oslavy

Čtyřikrát okusili Ligu mistrů, třináct let bojují pravidelně o evropské poháry. Ale poprvé si v Plzni zahrají Konferenční ligu! Viktoria zvládla náročnou kvalifikaci, prošla třemi předkoly a může se těšit na podzim v Evropě. Razítko dala úspěšná odveta v play off proti Tobolu Kostanaj. Domácí postup za výhru 3:0 řídily dvě útočné věže – Tomáš Chorý a Rafiu Durosinmi, v závěru pojistil vedení Ibrahim Traoré. Speciální úspěch patří i trenéru Miroslavu Koubkovi, který dnes slaví 72. narozeniny.

Miroslav Koubek sympaticky vyslal do základu dva hroty. S Chorým a Durosinmim v sestavě dal jasně najevo, že Viktoria nehodlá spekulovat a do Evropy dojde skrz útok. Tah klapl dokonale, oba se zapsali mezi střelce.

„Na nich to stálo,“ přiznal po utkání spokojený plzeňský kouč. „Především to ale nebyl lehký soupeř. Nesmírně kousavý, je dobrý v intenzitě napadání, když se dostane na balon, udrží ho, rychle otáčí hru. Pomohla nám první branka, uvolnila nás a napětí z nás spadlo, byli jsme zpočátku trošku nervózní. Utkání jsme až na výjimky kontrolovali a naší efektivitou ho zvládli. Věděli jsme, že se můžeme dobře prosadit přes hrotové hráče,“ hlásil Koubek.

Zákeřný jednogólový náskok z dalekého Kazachstánu si Plzeň bez problémů hlídala. Kalvach rýsoval jeden přesný centr za druhým a po půl hodině výrazně pomohl k prvnímu domácímu jásotu. Domácí záložník vyslal roh na přední tyč, kde balon přizvedl Robin Hranáč. Následně se do něj hlavou opřel Tomáš Chorý a otevřel skóre. Téměř dvoumetrový hroťák vstřelil v osmém zápase sezony první gól ze hry a stvrdil skvělý výkon.

Od vedoucí branky se domácí uklidnili, věděli, že by museli minimálně dvakrát inkasovat, aby šel zápas do prodloužení. Postupovou stvrzenku začal Cadu – z levé strany našel přesným centrem Durosinmiho a dvacetiletý forvard nádherně uklidil balon do sítě. V závěru pečetil skóre hlavou střídající Ibrahim Traoré.

„Jsem spokojený za mužstvo i za sebe, přeci jen nějaká vzpomínka se těžko z paměti vytěsní. S touhle partou kluků jsem svou noční můru jménem Maccabi po osmi letech zabil, ještě jednou jim děkuju,“ přiznal Koubek. Zmínil nešťastné vyřazení z 3. předkola Ligy mistrů před osmi lety, které ho následně velmi brzy stálo místo na západočeské střídačce.

Viktoria si stejně jako loni zahraje evropskou skupinu – po čtvrté účasti v elitní Lize mistrů si tentokrát poprvé vyzkouší skupinu Konferenční ligy. Na klubové konto přiteče minimálně 72 milionů korun. Mužstvo i fanoušci se mohou těšit na páteční los, který určí tři západočeské soupeře.

Koubek měl speciální radost. Den před svými 72. narozeninami zvládl na lavičce zápas, po němž tým poprvé povede ve skupině na evropské scéně. Po zápase si jej slavící kotel za bránou vyžádal k hráčům na tradiční oslavy, stejně tak klubového šéfa Adolfa Šádka. Vítězné pokřiky předříkával kotelníkům gólman Jindřich Staněk.

„Lepší dárek jsem nemohl dostat. Fanouškům chci poděkovat za usilovnou podporu, Pokud vyvolají jméno trenéra, u kterého to moc často nedělají, o to mi to dělá větší radost,“ přiznal Koubek. „Ale na narozeniny jsem vůbec nemyslel, byl jsem soustředěný na utkání. Je to blbé číslo, nic líbezného. Dám si skleničku dobré ho vína a zítra je trénink,“ glosoval jeden z kariérních úspěchů.

Do Evropy s Plzní došel přes zajímavou hru v omlazené sestavě. Do základu nainstaloval hráče, kteří mohou tým táhnout v dalších letech – obránci Sampson Dweh a Robin Hranáč, v poli Pavel Šulc, na kraji Cadu a na hrotu Rafiu Durosinmi jsou hráči budoucnosti plní elánu, rychlosti a energie. Navíc se mohou Plzni v budoucnu zajímavě zobchodovat.

Viktoria odehrála během prázdnin už jedenáct zápasů, prohrála jen úvodní kolo v Teplicích. Od té doby šlape a do Evropy prošla zcela zaslouženě. Pochvaly sklízí i Koubek, jehož práce začíná už na konci léta nést požadované úspěchy.