Kostanaj v Plzni téměř kompletní. Rusové a Bělorus dorazili o den později

Složitá kauza se rozplétala celé úterý. V době, kdy výprava Tobolu Kostanaj cestovala na odvetu play off Konferenční ligy do Plzně, neměla na palubě tři hráče z Ruska a jednoho z Běloruska. Problém s vízy pro hráče ze zemí, které jsou odpovědné za válečnou agresi na Ukrajině, nakonec vyřešila česká vláda a dovolila jim vstup. „Přiletěli až dneska,“ sdělil den před výkopem srbský kouč Tobolu Milič Čurčič (42).

Utkání o postup do skupiny Konferenční ligy mohlo skončit nepříjemnou kauzou. V případě, že by čtveřice hráčů kazašského Tobolu nesměla vstoupit na území Česka, hrozil majitel klubu bojkotem utkání. Česká vláda čtyřem hráčům z Ruska a Běloruska nakonec v úterý povolila vstup do země a play off o Konferenční ligu v Plzni se ve čtvrtek odehraje.

Tobol má v kádru ruského brankáře Ivana Konovalova, obránce Alberta Gabarajeva a záložníka Ivana Kirejenka a běloruského obránce Pavla Zabelina. Právě jim hrozilo, že je úřady kvůli platnému zákazu vstupu pro občany Ruska a Běloruska do Česka nepustí.

„Ještě v neděli jsme hráli zápas, cesta trvala asi pět hodin. Někteří hráči přiletěli až dneska,“ pověděl srbský trenér Kostanaje Milič Čurčič. Do cesty se příznivě promítl časový posun, jinak se štreka do Plzně protáhla skoro na dvojnásobek. „Byly určité problémy s vízy, nakonec se to vyřešilo a dnešní předzápasový trénink bude v sestavě, v jaké budeme hrát,“ řekl Čurčič.

Zmínil narůstající únavu z náročného programu. Zatímco Plzeň si odložila zápas v Boleslavi a měla o víkendu volno, Tobol před cestou na odvetu musel doma odehrát ligové utkání proti Ordabasy. „Pochopitelně bychom přivítali, kdybychom si zápas také mohli odložit, ale nebylo to možné. Naši hráči jsou mladí, musí náročný program zvládnout,“ dodal srbský trenér.

Zdravotní problémy se ale na týmu podepisují. „Dva hráči budou dva týdny mimo hru, musíme se bez nich obejít z důvodu zranění. Drobných zranění je v týmu víc, ale kdybych vám řekl konkrétní jména, nebude to tajemství. Uvidíte zítra, v jaké sestavě nastoupíme,“ pravil dobře naložený Čurčič.

Do Plzně si Tobol přivezl jednobrankové manko, přesto zápas nevzdává. „Čeká nás náročný a těžký soupeř, když jedete ven se ztrátou, pochopitelně se naše pozice mění. Ale i pro odvetu platí, že pokud uděláme chyby, zaplatíme za ně. Viktoria je kvalitní, zkušené mužstvo. Ale když se vyvarujeme chyb, šance na výsledek je,“ dodal obránce Tobolu Ivan Rogač.