Kopic o nové pozici i vzpomínkách na předkolo LM: Tentokrát to zvládneme

Jako jediný z aktuálního plzeňského kádru zasáhl do nešťastné odvety 3. předkola Ligy mistrů před osmi lety. V odvetě s Maccabi mohl Jan Kopic (33) jako střídající hráč dostat zápas do prodloužení, ale zajímavou příležitost mu skvěle zneškodnil gólman izraelského celku. Plzeň tak smolně vypadla. „Tentokrát to dopadne jinak,“ pravil zkušený křídelník před odvetou s Tobolem.

Ožily vzpomínky na souboj s izraelským šampionem?

„Nevím jak tady trenér (otočil se na vedle sedícího Koubka), ale já si na to vzpomněl. V Izraeli jsme vyhráli 2:1. Doma to bylo dlouho 0:0, ale Limba (David Limberský) v závěru udělal penaltu a prohrávali jsme. Zahavi pak dal i druhý gól, byl to výborný střelec. Ale tentokrát to dopadne jinak.“

Proti Tobolu doma hájíte stejný výsledek. Bude důležité zůstat aktivní?

„Pokud by první zápas, co jsme u nich hráli minulý týden, dopadl remízou nebo výhrou o dva góly, plán do odvety by nebyl o moc jiný. Hráli bychom v každém případě podobně.“

Na co si musíte v odvetě dát pozor?

„Nejspíš na ruce ve vápně (Kopic narážel na ruku Lukáše Hejdy, po které Tobol snížil z penalty na konečných 1:2). Tobol nás nepřekvapil, hrál podle toho, jak jsme na něj byli připraveni. Škoda toho gólu v nastavení, ale kdyby nám někdo řekl před zápasem, že vyhrajeme 2:1, tak to vezmeme. Je to dobrý výsledek.“

Stihli jste si po příletu z Kazachstánu odpočinout?

„Odložení nedělního zápasu v Boleslavi nám přišlo vhod, cesta z Kazachstánu byla fakt náročná. Čeká nás zápas podzimu, osobně jsem pauzu uvítal.“

Anketa Postoupí Plzeň do základní skupiny Konferenční ligy? ANO NE

Nebyla pauza po náročných týdnech nezvyklá?

„Ona ta pauza netrvala tak dlouho, cesta z Kazachstánu nám zabrala den. Pak jsme měli den volna, po něm dva náročnější tréninky. Pak už jsme spíš ladili taktiku. Jsme maximálně připravení.“

Plníte v pozici krajního halvbeka i defenzivnější úkoly?

„Hraju teď sice trošku jinou pozici, ale pro mě ne úplně nezvyklou. Vycházím z obrany, ale dostanu se i dopředu a nedělá mi to problém.“

Máte v týmu dostatek sebevědomí na to, abyste odvetu zvládli a postoupili?

„Máme kvalitnější tým. Když k tomu přistoupíme stejně jako u nich a dáme do toho sto procent, tak nevidím důvod, proč bychom nemohli postoupit.“