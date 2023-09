Los Konferenční ligy: Plzeň proti Dinamu Záhřeb. Tři cesty na východ

Fotbalisté Viktorie Plzeň se jako poslední z českých zástupců v evropských soutěžích dozvěděli své soupeře. Západočeši si mohou zavolat pro rady na Letnou i do Edenu, protože jim los Konferenční ligy přidělil z prvního koše Dinamo Záhřeb a ze čtvrtého Ballkani. Čeká je i další cesta do Kazachstánu, tentokrát do Astany.