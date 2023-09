Folprecht o losu: Mourinho je lákadlo, Sparta bude na hraně. Pro Plzeň kruté

Už ví, kdo jim stojí v cestě do vyřazovací části. Sparta se v základní skupině Evropské ligy potká po dvou letech s Rangers. Favoritem skupiny však může být Betis Sevilla. Slavia pak dostala AS Řím, který vede slavný trenér José Mourinho. „Pro Jindru Trpišovského bude zajímavé, že si založí do portfolia zápas s takovou osobností,“ řekl expert Zdeněk Folprecht. Jaké dává šance Slavii, Spartě i Plzni na pohárový postup.

Může Slavia potrápit AS Řím?

„Určitě, ale musí předvést jiný výkon než naposledy proti Luhansku. Slavia však stejně jako Sparta ukazují v této sezoně v předkolech, že jsou schopni hrát s velkými týmy. Když se to sejde a každý hráč předvede výkon na hranici možností, tak mohou potrápit i AS Řím.“

Jaké dáváte „sešívaným“ šance ve skupině?

„Slavia by měla jednoznačně cílit na postup, nic jiného ve hře nebude. Od AS se čeká, že bude první. A ze zbylých tří týmů je nejsilnější právě Slavia. Ideální scénář bude, když Řím bude první a Slavia druhá.“

Se Šeriffem Tiraspol a švýcarským týmem Servette si Slavia poradí?

„Šeriff jsme viděli nedávno s Plzní, ale tyhle týmy se často mění. Hodně hráčů každý rok odchází. Takže je to nevyzpytatelný soupeř, čekám, že bude opět plný individualit, ale míň týmový, což Slavii může sedět.“

A Servette?

„Ženeva bude dobrý výjezd hlavně pro fanoušky. Teď tam přestoupil kamarád brankář Joell Mall, těším se, až ho vyzpovídám. Jako tým však nemají moc zkušeností a kvalitativně musí mít Slavia navrch. Z dvojzápasu se Šeriffem a Servette by měla chtít aspoň čtyři body. S AS Řím se může stát cokoli.“

Sparta dostala Rangers. Bude mít zápas náboj vzhledem k minulosti skotského týmu se Slavií?

„Pro sparťany v podstatě ne. Ani ne pro hráče Rangers. Kamara přestoupil do Leedsu, Steven Gerrard už taky trénuje jinde, takže jen pro fanoušky. Přijde mi, že lidé na Ostrovech si pletou Spartu a Slavii, pojedou do Prahy a mohou to brát tak, že hrají proti rasistům.“

Český mistr mohl dostat zřejmě těžšího soupeře z prvního koše. Souhlasíte?

„Ano, je to hratelnější tým, Sparta si to s ním může rozdat. Jenže dostala těžkého soupeře z druhého koše, který bude favorit skupiny.“

Mluvíte o Betisu Sevilla, který v minulé sezoně skončil ve španělské lize šestý.

„Když dostanete ze Španělska i tým, kterému se zrovna úplně nedaří, ten fotbal je pro hráče nejnechutnější. To je sto osmdesát minut, kdy nebudete mít moc balon. Není lehké hrát proti španělským celkům a Betis patří po Realu, Barceloně nebo Atlétiku Madrid k těm kvalitnějším týmům. Bude to obrovsky těžké a pro mě jde o favorita skupiny.“

Za Betis hraje Isco, někdejší hvězda Realu Madrid.

„V jednu dobu byl pro mě v top 10 hráčích na světě. V Realu se pak nerozešel dobře, byl dlouho bez fotbalu, ale v Betisu je často muž zápasu. On to v sobě má, je šikovný a na pohled hodně líbivý hráč. Mám pro něj slabost. Když se podívám na skupinu Sparty a Slavie, tohle je hráč, na kterého se těším nejvíc.“

A co Aris? Musí s ním Sparta počítat?

„Hrál jsem na Kypru a Aris postoupil z druhé ligy, skončil šestý a pak získal titul. Do klubu přišel bohatý majitel, začal tam budovat silný tým. Mají hodně cizinců a hrají ofenzivní fotbal, což je vidět i na výsledcích. Sparta by si s nimi ale měla poradit.“

Postoupí Sparta?

„Bude hodně na hraně. Kdybych měl tipovat, a jsem spíš špatný tipér, tak Sparta bude třetí. Dál půjde Betis a Rangers.“

Plzeň má v Konferenční lize Dinamo Záhřeb, Astanu a Ballkani. Mohla zřejmě dopadnout líp, souhlasíte?

„Tohle je strašně neatraktivní skupina. Pro Plzeň dost kruté. Vždycky jsem si jako hráč přál spíš zajímavější soupeře. Je potřeba volit nějaký balanc mezi atraktivitou a šancí na postup. Raději pojedete na západ. Pro Plzeň je to škoda, že si nezahraje s lepšími týmy.“

Jak budou rozložené síly ve skupině?

„Dinamo bude favorit. Mohli postoupit už do Ligy mistrů, pak vypadli z Evropské se Spartou. Taky si mysleli po prvním zápase, že to mají v kapse. Plzeň by jednoznačně měla usilovat o postup, i když to bude boj. Má však na to.“