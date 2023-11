Plzeň vyrazila na trip. Trousil připustil nasazení mladíků i rotaci brankářů

V Konferenční lize máte jistý postup. Je pro vás prioritou nedělní liga s Baníkem?

„Hrajeme dvě soutěže, teď jedeme na tu evropskou. Samozřejmě znovu chceme vyhrát. Máme čtyři výhry a 12 bodů, chceme zvládnout i zápas v Tiraně. Nic se na tom nemění. Další zápas s Baníkem je pro nás důležitý, ale ten je až za tři dny po Ballkani. O tom se budeme bavit po čtvrtečním zápase. Chceme uspět znovu v Konferenční lize.“

Kvůli kartám nenastoupí Tomáš Chorý, dopředu vám zbývá jediný zdravý útočník Jan Kliment. Jak situaci vyřešíte?

„Z pěti útočníků máme v současné době Honzu Klimenta, který předvedl výborný výkon (v poháru) v Olomouci, kde byla situace podobná. Honza bude útočníkem číslo jedna, na kterého teď spoléháme. Ale věříme, že budou kvalitní i ti kluci, kteří znovu dostanou šanci na ofenzivních postech. Věříme, že budeme proti Ballkani rovnocenným soupeřem a pokusíme se vyhrát.“

Z Tirany v pátek poletíte rovnou do Ostravy. Bude program hodně náročný?„Chceme ušetřit cestování, protože cesta po dálnici v tomto počasí z Plzně do Ostravy by pro kluky bylo složitější. V pátek přiletíme do Ostravy, kde se budeme připravovat na nedělní zápas. Po Baníku máme hned ve středu dohrávku s Boleslaví. Během šesti dnů kluci odehrají tři zápasy, ale proto fotbal hrají, jsou na to trénovaní. Věříme, že i při naší marodce tohle zvládneme. Prostě teď vyjíždíme na trip.“

Mohou se někteří marodi do konce podzimu uzdravit?

„Uvidíme, co s nimi předvedou doktoři a fyzici (fyzioterapeuti). Věříme, že někteří se do kupy dát mohou. Odletěli jsme se sedmnácti hráči do pole plus třemi gólmany. Pokud se nikdo nedá do kupy, zbývají nám kvalitní hráči a měli by zvládnout náš třízápasový trip.“

Neletí ani křídelník Erik Jirka. Existuje varianta, že se k vám připojí na Baník?

„Je v práci fyzioterapeutů, z reprezentace si přivezl nějaký problém (svalový). Uvidíme, jestli nám doktoři zavolají, že v neděli za námi přijede do Ostravy, nebo bude až v týdnu na Boleslav. Máme hráče do ofenzivy i defenzivy a postavíme sestavu, která bude konkurenceschopná a které budeme věřit.“

Může do zápasu s Ballkani vzhledem k marodce zasáhnout i mladý útočník Pavel Hašek?

„Bereme ho kvůli tomu, protože teď ofenzivních hráčů tolik nemáme. Hašan už byl s námi v letní přípravě, ukazoval se ve velmi dobrém světle. Strávil teď tři měsíce v B-týmu, ale i tak tam podával dobré výkony a proto se na něj v současné době ukázalo. V tréninku nevypadal vůbec špatně. Uvidíme, jaký bude vývoj zápasů, ale jedna z variant to je.“

Máte před sebou náročný program, do konce roku anglické týdny. Jak rozložíte zátěž?

„Na nic se vymlouvat nemůžeme. Jestli máme zraněné, nebo ne. Hráči, kteří nebyli tolik vytěžovaní, s tím samozřejmě nebyli spokojení, ale čekali na svou šanci. Ta třeba přijde teď a je jenom na nich, jakým způsobem ji využijí. Ale nemá cenu brečet nad kádrem, každý to má nějak daný. Je závěrečná fáze podzimní části a vždycky se musí čekat, že nějaká zranění přijdou. Nám se to stalo v podobě čtyř útočníků. Ale hráči, kteří jsou připravení, musí být odolní a ukázat kvalitu a oprávněnost, že jsou v Plzni.“

Protočíte i gólmany? Jindřich Staněk se vrátil po zranění, absolvoval zápasy i v reprezentaci…

„Otázka gólmanů je na (trenéra brankářů) Matúše Kozáčika, ale myslím, že na toto téma se s trenérem (Miroslavem Koubkem) baví. Rozhodnutí bude vždycky na hlavním trenérovi.“

Dostane šanci i mladý obránce Jan Paluska?

„Lusky je velice talentovaný hráč, ukazuje svou kvalitu. Proti němu šlo, že se na reprezentaci před nějakým měsícem a půl zranil. Možná by jeho vytíženost byla větší. Teď s námi je. V současné době nemáme problém se stopery, ale je tam nahuštěný program, uvidíme, jestli pro něj čas přijde. V současné době je už znovu právoplatným členem týmu, protože zdravotní problémy pominuly. Má za sebou 14 dní ostrého tréninku, uvidíme. Možnost nasazení Honzy Palusky ve hře je.“