Mladíci Plzně do akce: talent v bráně, Hejdova chvála i výjimečný frajer

Kteří plzeňští mladíci by mohli naskočit do utkání s Ballkani? • FOTO: koláž iSport.cz

Plzeň jde večer do utkání proti Ballkani v okleštěném stavu. Mužstvu chybí sedm členů kádru, z útočníků zbyl pouze Jan Kliment. V takové situaci, navíc při jistotě postupu do jara v Konferenční lize, mohou dostat prostor mladé naděje vycházející z klubové akademie. Pod Miroslavem Koubkem by si mohli zahrát hned tři osmnáctiletí talenti z ročníku 2005.