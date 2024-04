Spokojený Jemelka: Ještě máme rozdělanou práci. Řezník byl výborný

Sledoval, jak na pravé straně zálohy kmital matador Radim Řezník, jenž naskočil k soutěžnímu duelu od úvodní minuty po více než deseti měsících. Byl z něj nadšený - a spokojený je i s výsledkem. „Užíváme si to samozřejmě všichni, je to super, ale ještě máme rozdělanou práci,“ pronesl po střetu s Fiorentinou Václav Jemelka.

Berete bod?

„Samozřejmě, jsme furt ve hře, a o to nám šlo. Byl to velice těžký zápas. Věděli jsme, že Fiorentina bude držet balon. Pojedeme se tam poprat o postup.“

Co bylo zásadní?

„Defenziva celého týmu, protože jsme všichni odevzdali maximum. Všichni jsme plnili pokyny, s kterými jsme do toho šli. Střední záložníci odvedli obrovské, nebo spíš největší penzum práce. Opravdu, celý tým hrál dobře, bránili jsme jako jeden muž.“

Ceníte si čistého konta?

„Je to takový bonus, ale my jsme se hlavně chtěli udržet ve hře, abychom se mohli poprat o semifinále.“

Tlak hostů sílil. Bylo složité mu čelit?

„Oni ještě prostřídali, poslali tam šikovné a velké hráče. Ale my jsme je do ničeho extra nepustili, jak říkám, defenziva týmu byla fantastická. Musíme takhle dál pokračovat.“

Vy jste naopak kvůli absencím příliš střídat nemohli. Bylo to znát?

„Viděli jste, že střeďáci popadali na zem. Bylo to náročné, museli jsme to prostě vydržet, být pořád koncentrovaní. Takže jsme si určitě hrábli na dno. Ale teď se musíme zase zkoncentrovat na ligu, v neděli hrajeme těžký zápas se Slavií. Je potřeba zregenerovat a jít dál.“

Neříkáte si po tomto výsledku, že je Fiorentina hratelná?

„Nevím, jestli úplně. K ničemu nás moc nepustili. My je teda taky ne, ale oni drželi balon, oni se takhle prezentují. Musíme tam jet se stejným plánem, vycházet z poctivé defenzivy. Jenže k tomu je potřeba být trošku nebezpeční. I když se Servette jsme to urvali na dvakrát 0:0 a na penalty. Kdyby se to takhle povedlo, bylo by to super, ale stejně musíme být aktivní.“

Radim Řezník naskočil po dlouhé době. Jak to zvládl?

„V mých očích fantasticky, vpravo hrál výborně. Moc toho neměli a jemu velká poklona, protože zvládl celý zápas.“