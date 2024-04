Bayer nedal West Hamu šanci, v akci čtyři Češi. Šokující debakl Liverpoolu

Nejtěžší úsek cesty k vysněnému treble pro Bayer Leverkusen v sezoně? To je momentálně West Ham ve čtvrtfinále Evropské ligy. V BayAreně bylo v úvodním zápase osmi nejlepších v soutěži jasné, kdo je silnější. Od začátku totiž domácí vozba mačkala bojácný anglický citrón. V základu u toho byli všichni Češi, kteří byli „bojeschopní“. Bayer potvrdil výjimečnou sezonu, když dvěma góly v závěru rozhodl o výhře 2:0. Senzační výsledek se zrodil na Anfieldu, Liverpool prohrál s Atalantou 0:3.

Když se našinec pídil zhruba hodinu před výkopem po sestavách, mohl být nadšen. Kvartet zdravých Čechů se objevil v základní sestavě, jak se ostatně shodovala většina předpovědí.

Bitvu Schick, Kovář vs. Souček, Coufal mohl jen v civilu pozorovat zraněný Adam Hložek.

Kouč hostí David Moyes se musel obejít pro změnu bez zraněného Jarroda Bowena a Edsona Álvareze, který stál kvůli kartám. Oba jsou přitom pro hru West Hamu nesmírně důležití. Moyes tak vsadil na defenzivněji laděnou taktiku, když postavil od úvodní minuty pět obránců a bez míče anglický celek hrál v rozestavení 5-4-1. Vlastně se ukázalo, že to bylo povětšinu zápasu stále stejné. Leverkusen svému soupeři merunu totiž půjčoval jen zřídka a naprosto dominoval.

Hned od úvodních minut bylo zkrátka patrné, že die Werkself chtějí využít domácího prostředí i mnohem větší pohody. Nejlepším hráčem Hammers tak byl brankář Lukasz Fabiański, který dlouho vzdoroval.

Polský veterán totiž vychytal střely Adliho, Grimalda, Tapsoby i Schicka. Jednalo se o víceméně těžké zákroky a osmatřicetiletý borec jako by chtěl ukázat kouči Davidu Moyesovi, že byla chyba jej v této sezoně obsadit do role dvojky.

Ve vedlejší roli tak byl na druhé straně Matěj Kovář, ale Leverkusen zkrátka nedával soupeři čuchnout. Jen za první půli byl poměr střel 17:1 a ke Kovářovi se bílí dostali jen v případě náhodné standardní situaci či po výpadu Michaila Antonia.

Jamajský ledoborec dělal obraně Bayeru nemalé problémy svou atletičností. Vidno, že se v bundeslize Tah a spol. s podobným typem forvarda nepotkávají. Jenže mnohdy by se Antoniově frustraci nikdo nedivil. Působil na hrotu jako sám voják v poli bez dostatečné podpory.

Aby ne, jeho kumpáni totiž zrovna na chvilku odpočívali. Někdy snaha Leverkusenu ve vápně působila až komicky, když se Wirtz, Frimpong nebo i Schick snažili na pětníku uvolnit kolem bílé přesily na špičkách. West Ham přijel do Německa s velkou dávkou respektu. Logicky, když si prohlédneme sezonu Leverkusenu, ale ani respekt vás nesmí svazovat, Hammers ale bojácnost v prvním dějství lapila.

Po změně stran se vůbec nic nezměnilo. Naopak to byl poločas rozpadu nadějí Moyesovy party. Leverkusen dál přidával a na hostech byla postupem času patrná únava. Do střelecké listiny se opakovaně mohl zapsat Schick, ale ve velké šanci nechal v 71. minutě znovu excelovat Fabiańského. Pět minut na to českého útočníka střídal Victor Boniface.

Znovu se potvrdilo, že Bayer má silné koncovky. Kladiváři už měli možná mžitky před očima, když v 83. minutě závar před sebou prostřelil Jonas Hofmann a demolici Angličanů dokonal v první minutě nastavení i náhradník za Schicka Victor Boniface.

Vladimír Coufal a Tomáš Souček si museli připadat jako na kolotoči. Takhle bázlivě a bez možnosti cokoliv vymyslet hrají v Premier League třeba proti Manchesteru City či Arsenalu. Kovář nečelil v druhém poločase vůbec žádným starostem. Nakonec byl poměr střel 32:1. Bayer tak vykročil rázně za semifinálovou účastí v Evropské lize. Londýnská odveta je na programu ve čtvrtek 18. dubna.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 83. Hofmann, 90+1. Boniface Hosté: Sestavy Domácí: Kovář – Stanišić (67. Hincapié), Tah (C), Tapsoba, Grimaldo – Xhaka, E. Palacios – Frimpong (67. Tella), Wirtz, A. Adli (76. Hofmann) – Schick (76. Boniface). Hosté: Fabiański – Coufal, Mavropanos (86. Akird), Zouma (C), Cresswell – Ward-Prowse, Souček, Palmieri – Kudus (87. Johnson), Antonio, Paquetá. Náhradníci Domácí: Andrich, Arthur, Boniface, Hincapié, Hofmann, Hrádecký, Iglesias, Kossounou, Lomb, Puerta, Tella Hosté: Akird, Anang, Casey, Cornet, Earthy, Ings, Johnson, Knightbridge, Mubama, Ogbonna, Orford Karty Hosté: Paquetá, Palmieri Rozhodčí Soares Dias – Soares, Ribeiro (POR) Stadion BayArena, Leverkusen

Debakl Liverpoolu, Řím vyhrál v Miláně

Výhodu domácího prostředí proměnila ve vítězství Benfica Lisabon v utkání s Olympiquem Marseille. Doma naopak neuspěl AC Milán v italském duelu s AS Řím a FC Liverpool schytal tříbrankový debakl od Atalanty Bergamo.

Atalanta nečekaně vyhrála na Anfieldu v roce 2020 v Lize mistrů 2:0 a dnes přidala ještě jeden gól navrch. Hosté měli obrovskou šanci hned ve třetí minutě, ale Chorvat Pašalič trefil zblízka jen hlavu padajícího brankáře Kellehera. Varování nepomohlo a Scamacca, který strávil loňskou sezonu v anglické lize ve službách West Hamu, se ještě před přestávkou trefil přesně.

Před druhým dějstvím udělal nespokojený trenér Klopp hned tři změny a na trávník přišel i nejlepší střelec Salah. Ale místo vyrovnání přidal Scamacca druhý gól a Pašalič senzaci dovršil. Liverpool, který v minulém kole dvakrát hladce porazil Spartu, bude mít v odvetě hodně co dohánět.

Milán v této sezoně vyhrál v italské lize s AS Řím oba vzájemné zápasy a v poslední době má jasně navrch. Římané ho naposledy pokořili v říjnu 2019 doma a na vítězství na San Siru čekali ještě o dva roky déle.

Hosté si přesně zopakovali situaci, z níž v sobotu rozhodli římské derby. Argentinec Dybala z rohového kopu našel hlavu Manciniho a ten poslal míč do sítě. Těsně předtím se trenér domácích Pioli vehementně dožadoval, aby se místo rohu rozehrávalo od branky pro předchozí ofsajd, ale dočkal se jen žluté karty.

Benfica šestým postupem do čtvrtfinále Evropské ligy vytvořila nový rekord této soutěže a po výhře nad Olympiquem Marseille 2:1 má nakročeno do semifinále, v němž hrála naposledy před deseti lety. O branky se postarali Rafa Silva a Argentinec Di María.

Nejlepší střelec Evropské ligy Aubameyang z Gabonu svým desátým gólem přece jen vykřesal naději pro odvetu. Zápas v Lisabonu potvrdil krizi francouzského klubu, který v lize vyšel třikrát po sobě naprázdno a pohárové příčky se mu vzdalují. Únorová změna trenéra měla jen krátkodobý efekt a i nový kouč Gasset je už pod tlakem. Zachránit ho zřejmě může jen postup do semifinále.

Odvety jsou na pořadu za týden, finále se bude hrát 22. května v Dublinu a vítěz se kvalifikuje přímo do skupinové fáze Ligy mistrů.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 38. Scamacca, 60. Scamacca, 83. Pašalić Sestavy Domácí: Kelleher – Jo. Gomez, Konaté, van Dijk (C), Tsimikas (46. Robertson) – Jones (46. Szoboszlai), Endó (76. Jota), A. Mac Allister – Elliott (46. M. Saláh), Núñez (60. Díaz), Gakpo. Hosté: Musso – Zappacosta, Djimsiti, Hien, Éderson – Ruggeri, de Roon (C), Pašalić – Koopmeiners – Scamacca, De Ketelaere (89. Mirančuk). Náhradníci Domácí: Adrián, Díaz, Szoboszlai, Saláh, Jota, Robertson, Gravenberch, Clark, Bajčetić, Alexander-Arnold, Bradley Hosté: Rossi, Tolói, Holm, Touré, Lookman, Bakker, Adopo, Carnesecchi, Hateboer, Bonfanti, Mirančuk Karty Hosté: Hien, Ruggeri Rozhodčí Meler – Eyisoy, Ersoy (TUR) Stadion Anfield Road, Liverpool

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 17. G. Mancini Sestavy Domácí: Maignan – Calabria (C), Gabbia, Thiaw, Hernández – Binnásir (59. Y. Adli), Reijnders – Pulišić (78. Chukwueze), Loftus-Cheek, Leão (78. Okafor) – Giroud. Hosté: Svilar – Çelik, Smalling, G. Mancini, Spinazzola – Pellegrini (C) (89. Aouar), Cristante, Paredes (89. Bove) – El Shaarawy, Lukaku (90+2. Llorente), Dybala (80. Abraham). Náhradníci Domácí: Adli, Bartesaghi, Chukwueze, Florenzi, Jović, Kjær, Musah, Nava, Okafor, Terracciano, Sportiello, Zeroli Hosté: Abraham, Angeliño, Aouar, Baldanzi, Bove, Boer, Costa, Karsdorp, Llorente, Patrício, Sanches, Zalewski Karty Domácí: Pioli (trenér), Pulišić, Y. Adli, Loftus-Cheek Hosté: Cristante Rozhodčí Turpin – Danos, Finjean (FRA) Stadion Stadio Giuseppe Meazza (San Siro), Milán