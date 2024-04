Mistr 2025 půjde do hlavní fáze LM, to už víme. Ale co čeká další české kluby?

Plzeň dokončila, co sama spolu se Slavií a Spartou v téhle mimořádné evropské sezoně rozjela. Česko skočilo v žebříčku koeficientů na 10. místo a už ho nikdo nepředežene. Už víme, že český mistr 2025 půjde přímo do hlavní fáze Ligy mistrů. Co čeká další kluby?

Nejdřív lehčí shrnutí. Je potřeba a taky se na to dobře kouká. Česko posbíralo v ročníku celkem 13,500 bodu, lépe si zatím vede jen silná pětka a Belgie. Jeho pětiletý koeficient se vyhoupl na 36,050 bodu, takže pořadí vypadá následovně:

Skotsko už nemá ve hře nikoho, žádný další konkurent pro teď nehrozí. Při rovnosti bodů se skotským fotbalem rozhodla v český prospěch právě lepší aktuální sezona.

Teď to hlavní, co to znamená v praxi. Po sezoně 2024/25 půjdou české kluby do Evropy takto:

Mistr

hlavní fáze Ligy mistrů

Ta se už bude hrát v novém formátu (proto nepíšeme základní skupiny, nýbrž hlavní fáze), tedy 36 týmů v jedné velké tabulce, garance osmi zápasů s vyšší pravděpodobností silných značek.

Vicemistr

2. předkolo Ligy mistrů

Půjde o nemistrovskou část kvalifikace. Tým má jistotu, že odehraje nejméně šest zápasů. A to proto, že když neuspěje v předkole Ligy mistrů, zkusí předkolo Evropské ligy. A když ani to neklapne, zahraje si předkolo Konferenční ligy. Jedna hlavní fáze by mohla dopadnout.

Vítěz poháru

4. předkolo Evropské ligy s jistotou minimálně hlavní fáze Konferenční ligy

Jednoduché. Nejdřív dva zápasy play off o Evropskou ligu, a když se to nepovede, tak hlavní fáze Konferenční ligy.

Třetí z ligy

druhé předkolo Evropské ligy

V případě nezdaru v předkole Evropské ligy druhý pokus v předkole Konferenční ligy.

Další klub z ligy

druhé předkolo Konferenční ligy

Vítěz českého play off (4. nebo 5. tým ligy versus vítěz skupiny o Evropu) půjde do předkola Konferenční ligy. Když vypadne, žádnou další šanci nedostane, KL jako jediná nedává šanci na opravu.

Summary: napřesrok má český fotbal jistotu dvou hlavních fází s tím, že vicemistr má poměrně slušnou šanci, že tuto dvojici doplní.