Koubka trápila sluchátka: Soupeř se zasekl. Pomohli jsme českému fotbalu

PŘÍMO Z FLORENCIE | Klidný, soustředěný, namotivovaný na velký zápas. Miroslav Koubek přišel do tiskového střediska na stadionu Fiorentiny v dobré předzápasové náladě. Do čtvrteční odvety čtvrtfinále Konferenční ligy se mu vrací vykartovaní hráči (Kopic, Dweh), použitelný bude i Mosquera. Jediné, co mu při středeční rozmluvě kazilo náladu, byla pískající sluchátka, v nichž běžel překlad do italštiny. „Já si takové zápasy užívám, jsem v pohodě,“ uculil se při otázce, jak vnímá tlak velkého zápasu.

Trenére, v jakém stavu je tým před odvetou v Itálii?

„Po psychické stránce nám pomohla výhra se Slavií, mužstvu to dodalo sílu do dalších bojů. Neutrpěli jsme velké šrámy, když jsme ve druhém poločase neudělali žádný faul. (úsměv) Navíc se nám uvolnili vykartovaní Dweh a Kopic.“

Dostane prostor Jhon Mosquera, který po zranění začal trénovat?

„Na Jhona jsem zapomněl. Začíná po tréninkovém výpadku, uvidíme, na jakou minutáž nám bude schopný pomoct.“

Očekáváte podobný herní obraz jako v Plzni?

„Fiorentina je známá tím, že má po stránce držení a ovládání míče kvalitní mužstvo. V tomhle se s nimi nemůžeme srovnávat. Máme zase své zbraně. Potřebujeme být účinnější do útočné fáze, kde jsme v prvním zápase nebyli úplně spokojení.“

Vnímáte pozitivní naladění týmu, který po domácí remíze cítí možnost postoupit do semifinále?

„Do duelu s Fiorentinou jsme šli se dvěma úkoly. Přijet po prvním zápase do Itálie s výsledkem, který nám zajistí naději hrát dál o postup. To se podařilo. Na zřeteli jsme měli i český koeficient, to se také povedlo. Pomohli jsme celému českému fotbalu, máme od přespříští sezony jistého účastníka v Lize mistrů. Pomohlo to českému fotbalu i ve smyslu finančním, to nás pochopitelně také těší. Odvetu vnímáme tak, že ještě nemáme dokončenou práci. Pokusíme se ji dokončit.“

Nad kolika posty do základní sestavy váháte?

„Vy mě trápíte (směrem k redaktorovi Sportu). Dobře víte, že jsem limitovaný (zraněním, někteří hráči nejsou na soupisce pro Konferenční ligu). Vycházíme z prvního zápasu. Není možné to výrazně změnit. Abych odpověděl – jeden, dva, maximálně tři posty.“

Zaměřili jste se v tréninku na penalty?

„Dá se říci, že ano. Pokud říkáme zaměření tomu, že si na tréninku každý kopne jednu penaltu a hotovo. Ale tlak zápasu a tréninková penalta, to je nesrovnatelné.“

Čím můžete Fiorentinu znervóznit?

„Musíme se pokusit dát gól, ale soupeř bude také chtít střílet. Vyváženost kvalitní defenzivy a útočné fáze, to by byl nepochybně dobrý scénář. Také ale může dojít na scénář, že dá první gól Fiorentina.“

Italské mužstvo není v dobrém rozpoložení, v lize zápasy ztrácí.

„Sledujeme výsledky i zápasy Fiorentiny. Ve fotbale nastávají situace, kdy se to zasekne. Věci, co fungovaly, najednou nefungují. Vnímáme, že soupeř není v nejlepším rozpoložení, to může být naše výhoda. Ale pořád platí, že u nich kvalita je. Nedělal bych z toho generální závěr. Soupeř se zasekl také bodově, přejme si, aby to takhle ještě vydrželo.“

Jak je důležité čtvrtfinále pro plzeňský klub?

„Naposledy bylo takhle daleko české mužstvo v roce 1996, Slavia prošla do semifinále. Několikrát se české kluby dostaly do čtvrtfinále, za třicet let jsme asi devátá účast. Vždycky je to v českém fotbale významná událost, vnímáme utkání velmi pozorně. Celá republika nám drží palce, získali jsme určité sportovní sympatie.“