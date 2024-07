Baník čeká cesta do Arménie, narazí na Urartu. Postup slaví i kouč Smetana

Fotbalisté Baníku Ostrava se ve 2. předkole Konferenční ligy utkají s Urartu. Arménský tým v odvetě úvodního předkola zdolal 2:0 estonský Kalev a navázal na výhru 2:1 z Tallinnu. Slezané vstoupí do soutěže doma 25. července, na soupeřově hřišti se představí o týden později.

Urartu zdolalo Kalev i podruhé díky dvougólovému střelci. Před týdnem se dvakrát prosadil útočník Edgar Movsesjan, v odvetě skóroval na začátku obou poločasů záložník Mikajel Mirzojan.

Celek z Jerevanu byl založen teprve v roce 1992, v letech 2014 a 2023 se stal mistrem Arménie. V uplynulém ligovém ročníku obsadil čtvrté místo. S českým soupeřem se v soutěžích UEFA dosud nesetkal.

Ve 2. předkole vstoupí do hry i druhý český zástupce v Konferenční lize Mladá Boleslav, která se utká s litevským Transinvestem. Na cestě do hlavní fáze soutěže by Středočeši i Slezané museli přejít přes tři protivníky.

Odvetné utkání 1. předkola Konferenční ligy:

Urartu (Arm.) - Kalev (Est.) 2:0 (1:0), první zápas 2:1, postoupilo Urartu

Smetana s Ružomberkem slaví

Fotbalisté Ružomberku prohráli v odvetě prvního předkola Evropské ligy 0:1 na hřišti Tobolu Kostanaj z Kazachstánu, v součtu s úvodním domácím vítězstvím 5:2 ale prošli do další fáze. V ní se svěřenci českého kouče Ondřeje Smetany utkají s tureckým Trabzonsporem.

Tobol vstoupil do utkání dobře a už v osmé minutě ho poslal do vedení El Messaoudi. V dalším průběhu přestřílel slovenského soupeře 20:7, dvojzápas ale zdramatizovat nedokázal. K postupu Ružomberku přispěla přímo na hřišti i česká dvojice Daniel Köstl a Jan Hladík, oba nastoupili v základní sestavě.

Odvetné utkání 1. předkola Evropské ligy:

Tobol (Kaz.) - Ružomberok 1:0 (1:0), první zápas 2:5, postoupil Ružomberok,