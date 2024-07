Boleslav obří favorit, soupeř ve věku batolete. Matějovský o český rekord

Transinvest vznikl v prosinci roku 2021, podpořen významnými finančními prostředky společnosti Transekspedicija, zabývající se nákladní dopravou. O dva a půl roku později už stojí ve 2. předkole Konferenční ligy.

Od vzniku stihl Transinvest postoupit skrze dvě soutěže mezi litevskou elitu, přivedl kvantum hráčů, vytvořil plán na stadion pro 1500 diváků a nakonec oslavil zisk litevského poháru. Právě to mu přihrálo letenku do Česka, ačkoliv na to potřeboval výjimku UEFA. Ta totiž obyčejně zakazuje účast ve svých soutěžích klubům mladším tří let.

Pro Transinvest je tak výlet do Mladé Boleslavi největší událost v klubové historii. Tým Davida Holoubka ale nezůstává s nadšením příliš pozadu. „O co jsme se celou minulou sezonu snažili, je tady. Hrozně moc se těšíme, je to návrat do pohárů po pěti letech,“ vyhlíží záložník Tomáš Ladra.

Aby toho nebylo na složitou přípravu málo, současně osmý tým litevské, přiváděl v posledních dnech další a další posily. Přesto si kouč David Holoubek myslí, že s analytickým týmem udělal na přípravu maximum.

„Noví hráči jsou lehká komplikace, ale soupeř herní styl nezmění. Viděli jsme spousty zápasů. Čeká nás lehce nečitelný tým, především v komparaci s litevskou ligou. Dobří individuální hráči, šikovní s míčem, rychlí v protiútoku. Vyzdvihl bych Enrique Devense, typická brazilská desítka. Jinak Transinvest brání hodně urputným způsobem. Budeme asi dobývat a bude to o nás, jak budeme kvalitní v šestnáctce,“ vyprávěl kouč.

Tato slova by se dala vytisknout a předložit trenérům jako vzor popisu jasného outsidera, od kterého čekají beton. Ale fakt je takový, že ačkoliv nemá Mladá Boleslav v Evropě bůhví jaké jméno, jde do zápasu jako obří favorit. „A my tu roli přijímáme. Česká liga je na mnohem vyšší úrovni než soupeřova,“ je odhodlaný Holoubek.

Od herního a výsledkového fiaska v Jablonci, kde jeho svěřenci dohrávali v devíti, působil před novináři v o dost lepší a živelnější náladě. Nešťastný zápas evidentně hodil za hlavu, nechtěl se vracet k červeným kartám ani k tomu, co od soboty v kabině probíhalo. Přiznal ale, že to týmu mohlo dodat extra motivaci vše odčinit.

Čtyřiačtyřicetiletý Holoubek si na zápas evropského poháru čekal ještě déle než Mladá Boleslav. Má ale primárně dobré vzpomínky, Spartu v sezoně 2016/2017 vedl v Evropě v pěti zápasech a čtyři z nich vyhrál. Období, které ho poslalo do vrcholné trenérské branže, se mu před nadcházejícím mačem vybavilo. „Když jsem se koukal na možné soupeře dalších kol, vyplul tam na mě tým Hapoel Beer Ševa,“ usmál se. I izraelského soupeře tehdy Sparta porazila, díky premiérové brance Matěje Pulkraba, kterého bude mít Holoubek opět po ruce.

A po ruce bude mít i matadora Matěje Matějovského. Protože je zkušený záložník stále na hraně základní jedenáctky, dá se předpokládat, že na část zápasu naskočí, a pokud by se tak stalo, připsal by si obdivuhodný rekord. Ve dvaačtyřiceti letech, sedmi měsících a pěti dnech by se stal nejstarším českým hráčem v Konferenční lize.

Překonal by tak bohemáckého Josefa Jindřiška, který si tuto poctu uzmul loni v létě. V době, kdy nastoupil do odvety proti Bodö/Glimt byl o dva měsíce mladší, než je nyní Matějovský. V celkových tabulkách nejstarších hráčů soutěže by se bývalý reprezentant posunul na třetí místo, v případě postupu Mladé Boleslavi by atakoval druhé. „To je téma, o kterém jsem ani nevěděl. Možná to tedy ještě změníme a připravíme to pro Marka,“ usmíval se Holoubek. „Ale odtajňovat sestavu před zápasem samozřejmě nechci.“