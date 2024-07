Hapal před duelem s Armény: Není možnost reparátu! Kdo bude chytat?

Kromě Davida Lischky má baníkovský trenér Pavel Hapal pro úvodní duel druhého předkola Konferenční ligy proti arménskému Urartu k dispozici kompletní kádr. Ne tak zkušený, ale zato enormně motivovaný. Vidina konfrontace s FC Kodaň je tuze lákavá. Ve čtvrtek to v Ostravě bude hukot, prodáno je již přes jedenáct tisíc vstupenek. Úkol je jasný: napravit čtrnáct let starý výbuch s Mogilevem a dopřát fanouškům výhru. K tomu bude potřeba podat lepší výkon než na Bohemians.

Už víte, zda se soupeřem do Ostravy dorazili i hráči z Ruska?

„Byl kolem toho trošku šrumec, ale abych pravdu řekl, moc jsme to nezjišťovali. Nehledali jsme nějakým způsobem obsazení výpravy, kdo od nich přijel a kdo nepřijel. Trenér asi bude vycházet ze dvou sestav, které nastoupily předtím. Asi by bylo riziko, kdyby použil někoho jiného, kdo ještě nehrál. Nesoustředili jsme se na to, známe jejich kádr, načetli jsme si hráče. Každého jsme lustrovali zvlášť, známe detaily.“

V čem jsou tedy Arméni nebezpeční?

„Jde o velice technické mužstvo, co se týká krátké kombinace na jeden nebo dva dotyky. Bude velice složité vyrovnat se jim v kvalitě mezihry. Věřím, že některé věci, které si nechám pro sebe, jim problémy dělat můžou. Toho bychom chtěli využít.“

A zřejmě i atmosféry, prodáno je přes jedenáct tisíc vstupenek.

„Lidi se na to samozřejmě těší, věřím, že námi budou odměněni. Je pravdou, že jsme po čtrnácti letech v Evropě, tím pádem je zkušenost minimální. Je jasné, že tyhle zápasy se budou zvládat jinak než v lize, kde máte reparát. Tady máte jen odvetu. Není možnost opravy, bude to hodně o sebevědomí, nesmí hrát roli nervozita. Lidi nám k tomu můžou pomoct, věřím, že kluky poženou a udělají pro ně první krok.“

Kolik změn v sestavě plánujete oproti utkání na Bohemians a jak moc budete rotovat i v kontextu nedělního zápasu s Jabloncem, kdy možná bude třeba rozložit síly? Ale zároveň je třeba si do odvety vytvořit nějaký náskok.

„Tak náskok... Dneska už neplatí gól ze soupeřova hřiště, rozhoduje skóre. Pokud by to bylo možné, chtěli bychom doma zvítězit větším rozdílem, ale nejde to předvídat. Je třeba se nachystat. V zápase s Bohemkou jsme měli velkou ztrátovost v kombinaci, to byl největší problém, který chceme napravit. Jinak jsme nehráli o nic hůř než ostatní týmy v lize, bylo to typické první kolo. Všude panovala nervozita, nerozehranost byla znát. Trefilo to i nás. Měli jsme čtyři gólové šance, ale dali jen jeden gól. Pro mě i pro všechny hráče je motivací i to, že chceme doma vítězit. Minulé sezoně to fanoušci moc nezažili, teď jim to budeme chtít vrátit.“

Může se změna týkat i brankáře, aby se dostal ve druhé soutěži do hry i Dominik Holec, nebo stále platí, že zatím upřednostňujete Jakuba Markoviče se vším všudy?

„Zítra určitě bude Markýz v bráně, zatím změnu neplánujeme. Domino vypadá výborně, ale je s námi krátce. Určitě přijde doba, kdy se dostane do akce, ale nyní bude chytat Markovič.“

Vnímáte to i tak, že fanoušci by si zasloužili reparát za čtrnáct let starý výbuch s Mogilevem?

„Naši fanoušci už mi to dali jednou najevo. Byl jsem u zápasu s Heerenveenem, kdy jsme vedli 2:0, ale v odvetě dostali pět gólů. Mysleli jsme si, že postoupíme, ale nestalo se to. Budeme se toho chtít vyvarovat. Máme zdravé mužstvo i kvalitu na postup.“

Nicméně Urartu je zase, co se týče Evropy, zkušenějším celkem.

„Nějaké zkušenosti asi mají, ale tihle dva soupeři proti sobě ještě nikdy nehráli. Všechno nám ukáže až zápas. Kromě Lišáka, Fryďase a Eweho u nás asi nikdo nemá zkušenosti. Nejen hráči, ale i klub. Já už jsem jako trenér mužstva v evropských soutěžích vedl, vím, co to obnáší. Přenáším na hráče spíš klid, rozvahu a vnitřní motivaci. Náprava neexistuje, ale obavy u hráčů nechceme.“

Měnila se příprava oproti lize?

„Příprava je stejná, vnímám od hráčů, že se těší na velkou návštěvu. Vítězí motivace, ne nervozita. Věřím, že po fyzické stránce jsme dobře připraveni. To nám ukázal i zápas na Bohemce, fyzicky jsme nepropadli. Propadli jsme v jiných činnostech, chceme se vrátit k našemu náročnému fotbalu.“

Když se to povede, čeká vás ve třetím předkole Konferenční ligy Kodaň. Musíte krotit tyhle úvahy v kabině, když ještě nemáte zdaleka vyhráno?

„Každopádně jsme los vnímali. Při krátké přípravě jsem se týmu ptal, jestli kluci viděli los, ale vůbec se Kodaň v kabině neskloňovala. Jsem za to rád, hráči jsou koncentrovaní na první zápas. To je pro nás první cíl, pak se budeme dívat dál. Krotit jsem nic nemusel, to když tak až potom.“

A jste s losem spokojen?

„Kodaň je velice kvalitní mužstvo, ale taky musejí ještě přejít přes jednoho soupeře. Stejně jako jsme to očekávali u Urartu, i u Kodaně předpokládáme, že to zvládnou. Když to dopadne, budeme v opačné roli. Teď patříme k menšímu favoritovi, pak by to bylo jiné. Ale nespekulujeme, jdeme krůček po krůčku.“