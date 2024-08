Mladá Boleslav - Beer Ševa 1:1. Ach ta produktivita! Zápas „jako tenis“

Po předkrmu s názvem Transinvest dorazil do Mladé Boleslavi v rámci Konferenční ligy hlavní chod. Ve třetím předkole se totiž Středočeši poměřují s izraelským Hapoelem Beer Ševa. Soupeř v Lokotrans Aréně ukázal v prvním klání vyšší evropská měřítka. Přesto si domácí vytvořili dostatek šancí, ale kromě penalty se v koncovce nedařilo. Už zase. „Pro tyhle zápasy jsme makali celou minulou sezonu,“ řekl obránce Marek Suchý. Do odvety v Bulharsku, kde Beer Ševa má svůj „evropský“ azyl, oba celky odvezou plichtu 1:1.

Odpoledne před zápasem sprchlo, teplota byla fotbalově přijatelná. Diváci, kterých do Lokotrans Arény našlo cestu přes tři a půl tisíce, si možná i díky tomu mohli připadat jako na tenisovém klání, protože otáčeli hlavy ze strany na stranu.

Tak rychle se pohyboval míč od vápna k vápnu. Síla Izraelců se projevila zejména v pokročilé fázi zápasu. Oba týmy se totiž fyzicky vydaly hlavně v prvním poločase. Asi byla jen hra na čekanou, komu dojdou síly.

A zdálo se, že Mladoboleslavští začali nohy tahat dřív. Hapoelu totiž liga startuje až koncem srpna. Bylo to znát. Středočeši odehráli během devatenácti dnů pátý soutěžní zápas, což je porce, na kterou kromě silné české trojky není jiný klub příliš zvyklý.

„Paradoxně jsme pak v závěru měli asi ty největší šance. Kluci do toho dávali maximum energie. My jsme reagovali střídáním. Viděli jsme, že nám jdou hráči kondičně dolů. Je jen škoda, že jsme pak ty příležitosti neproměnili, když jsme se zase zvedli. Musíme k nim ale přistupovat s velkým respektem. Myslím si, že v české lize hráči tolik neběhají. Byl to zápas o takových vlnách. Je to velmi silný soupeř a hráčům jsem poděkoval za to, jak jsme se prezentovali. Nejsme ale spokojení s výsledkem,“ rozpovídal se mladoboleslavský kouč David Holoubek.

Skutečně se domácí zmátořili jako pokropení živou vodou. Možná to bylo i lijákem, který do Mladé Boleslavi dorazil. Nakonec to mohl být i čtvrteční oslavenec a náhradník Solomon John, který v den 23. narozenin po nákopu Matouše Trmala zazdil jasnou příležitost proti brankáři Eliasimu.

Dílčí misí bylo zlepšit proti Beer Ševě produktivitu, ale to se nepovedlo. Jediný vstřelený gól, ještě k tomu z penalty, je tristní bilance. Pokutový kop proměnil svou premiérovou trefou v dresu Bolky host ze Sparty Patrik Vydra. Uzmul si míč, i když na hřišti byla řada jiných střelců.

„Já ani nevím, jak se to stalo, že si to vzal Patrik. Určení jsou na penaltu on, Ladra a Kušej. Prostě se spolu dohodli,“ řekl Holoubek a Vydra jen přitakal. „Je to tak. Proběhla rychlá domluva a šel jsem. Věřím si v každém zápase. Aspoň se o to snažím, takže jsem klukům řekl, že si to vezmu. Naštěstí to tam padlo. Škoda jen, že to nebyla výhra. Pokaždé chci vyhrát. Teď musíme uspět v odvetě,“ pravil odhodlaně mladý záložník.

Odveta jako venkovní zápas pro oba

Kromě Johna potom měli další tutovky Kušej nebo Kostka, ale buď to byla čudla do náruče Eliasiho, nebo míč netrefil zařízení. Právě mladý brankář byl oporou Hapoelu po svém návratu z olympiády, kde plnil roli izraelské dvojky. „Na rovinu vám řeknu, že mě mrzí, že Izrael nepostoupil dál. On by tam byl a dnes bychom třeba dali více gólů. Ne, ale teď vážně. Smekám před ním klobouk, zachytal výborně,“ ocenil Holoubek výkon brankáře hostů.

Odveta čeká Mladou Boleslav už příští čtvrtek v bulharské Loveči, kde kvůli válečnému stavu izraelský klub hraje své domácí zápasy v pohárové Evropě. V Izraeli hrát nemohou, jak rozhodly výkonné orgány UEFA. „Pochopitelně bychom raději hráli doma, je to nepříjemné. Nejsme teď vůbec doma. Situace je taková a vyrovnáváme se s ní se ctí,“ prohodil po utkání kouč hostí Ran Kozuch.

Když naposledy Beer Ševa ve druhém předkole v Loveči hrála, dorazilo 700 diváků. A bylo by asi i hůř, kdyby soupeřem nebyl celek Černo More Varna právě z Bulharska. Jenže Hapoel logicky v cizím prostředí tolik netáhne, což mladoboleslavští považují za výhodu. „Měl jsem tu čest v minulosti v Beer Ševě být. Je to tam obrovsky bouřlivé. To by byl problém. Tohle bude venkovní zápas pro oba. Můžeme to považovat za mírnou výhodu,“ připustil Holoubek.