Holoubek o vedru v Loveči: Mladí furt courají po koupácích, zvládnou to

Vítejte v městě šeříků. Možná tak v Loveči zdravili mladoboleslavské fotbalisty, kteří do Bulharska dorazili k odvetě třetího předkola Konferenční ligy proti Hapoelu Beer Ševa. Izraelský klub ve městě s poetickou přezdívkou hraje své domácí zápasy na evropské scéně. Přezdívka vznikla na základě velkého množství parků, které Loveč nabízí. Kochání se tamní flórou v úmorném vedru ale není na pořadu dne. Parta kouče Davida Holoubka přicestovala vydobýt postup do další fáze. „Je léto a k němu vysoké teploty patří. Počasí je to určitě extrémní, ale nezaobíráme se tím,“ řekl mladoboleslavský kouč.