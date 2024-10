Brännström před Noahem: Otevřené karty. Technický tým, doma je silný

PŘÍMO Z JEREVANU | Po náročné cestě do Arménie a zkráceném tréninku usedl kouč Mladé Boleslavi Andreas Brännström do tiskového centra na Národním stadionu v Jerevanu před hrstku českých novinářů. Středočechy čeká premiéra v Konferenční lize na půdě soupeře, který sice na první dobrou nenahání hrůzu, ale vylámali si tady zuby všichni soupeři v předkolech včetně AEK Atény. „Nedíval bych se na to tedy striktně jako na duel české a arménské fotbalové školy. Ten tým je skutečně hlavně mezinárodní. Je tam celá plejáda Francouzů, Portugalců a podobně,“ odpověděl Švéd na připomínku, že by český klub ten arménský měl porážet téměř pravidelně.