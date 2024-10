Noah - Mladá Boleslav v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Boleslavská sestava, která vybojovala postup do základní části Konferenční ligy • FK Mladá Boleslav

Středočeši se ve čtvrtek připojí k ostatním českým týmům v evropských pohárech a vstoupí do prvního kola Konferenční ligy. Na úvod je čeká výlet do arménského Jerevanu, kde se střetnou s místním Noahem. Utkání začíná už v 18:45. Kde sledovat Noah vs. Mladá Boleslav živě?