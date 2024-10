Boleslav pod Araratem. Noah vede bývalý skaut, brankář věří ve výhru

Očima Vasila Kušeje Nebude to tak svázané jako v české lize „Všichni se těšíme. I když je ten soupeř celkově trochu neznámá, jsme dobře připravení. Jerevan trochu znám, už jsem tam jednou byl s reprezentací do 19 let. Je to trochu jiný svět, ale musíme se s tím poprat. Venku se nám v Evropě zatím daří, myslím si, že je to celkovým nastavením. Zápasy takhle daleko jsou náročnější, ale podle mě je mentalita týmu dobrá. Taky je to o něčem jiném, než v české lize. V podobných evropských zápasech nebývá hra tolik svázaná jako v české lize, což by nám mohlo vyhovovat. Bude to velká zkouška, protože je v Noahu řada zahraničních a dobře technicky vybavených hráčů, které třeba v Česku tolik nepotkáte. Bude to ukázka toho, co nás může čekat dál v Konferenční lize. Pro některé kluky to může být průprava pro budoucí zahraniční angažmá.“