Olomouc - Celje 2:1. Sigma vyzrála na doposud neporažený tým KL. Ghali trefil druhou výhru

Fotbalisté Olomouce oslavují gól Ahmada Ghaliho proti Celje
Fotbalisté Olomouce oslavují gól Ahmada Ghaliho proti CeljeZdroj: x.com/@SKSigmaOlomouc
Olomoucký střelec Ahmad Ghali pálí na branku Celje
Olomoucký útočník Ahmad Ghali překonává brankáře Celje
Ahmad Ghali se proti Celje náramně rozstřílel
Choreo olomouckých fanoušků během utkání Konferenční ligy proti Celje
Ahmad Ghali z Olomouce se chystá zakončit
Fotbalisté Celje se radují z gólu v Olomouci
Abdoulaye Sylla z Olomouce hlavičkuje v zápase proti Celje
iSport.cz, ČTK
Konferenční liga
Parádní výkon! Fotbalisté Olomouce ve 4. kole Konferenční ligy doma vyhráli 2:1 nad dosud neporaženým Celje a připsali si v soutěži druhé vítězství v řadě. O oba góly týmu kouče Tomáše Janotky proti slovinskému klubu se v prvním poločase postaral Ahmad Ghali. Nigerijský útočník se ale ve druhém poločase zranil a musel vystřídat.

Sigma je v pohárech po sedmi letech a poprvé v ligové fázi. Má na kontě sedm bodů a výrazně se přiblížila postupu do play off. Tento počet v minulém ročníku při příznivém skóre stačil k postupu. Dalším soupeřem vítěze českého poháru bude gibraltarský Lincoln, který v souběžně hraném utkání prohrál na hřišti maltského Hamrunu 1:3.

V úvodu zápasu zahrozili několika rychlými kombinacemi hosté, ale olomoucká obrana byla na tyto přímé ataky dobře připravená. Stadion propukl v nadšení hned z prvního vážnějšího útoku Sigmy. Langerovu vyraženou střelu poslal znovu na slovinskou branku Hadaš, gólman Leban ji jen vyrazil před sebe a Ghali poslal míč do sítě. Nigerijský záložník se trefil ve druhém soutěžním utkání po sobě a poprvé v evropském poháru.

Rychlá branka přinesla na olomoucké kopačky klid. Hanáci převzali taktovku duelu, Vašulínovu střelu lapil Leban, druhý gól visel ve vzduchu v 19. minutě po střele Šípa a dalším výborném zákroku brankáře Celje.

Hosté se z hlubokého obranného bloku dostávali před šestnáctku Sigmy jen sporadicky, ale o to nebezpečněji. Lisakovičova střela jen o vlásek minula Koutného branku, další už skončila v síti. K vyražené střele se dostal Vidovič a krátce po příchodu na hřiště vyrovnal. Krátce poté mohl skóre otočit nejlepší střelec Konferenční ligy Kovačevič, jenže Koutný skvělým zákrokem na brankové čáře udržel remízový stav.

Do kabin šli přece jen s náskokem fotbalisté Olomouce. Ve 42. minutě rozehrál rychlou akci po levé straně Beran, po Šípově centru uklidil míč hlavou do sítě opět Ghali.

Nástup do druhé půle vyšel lépe hostům, v 52. minutě střílel nebezpečně Šturm, jenže obranný blok Hanáků neprostřelil. Celje se v této fázi utkání usadilo na útočné polovině, mělo míč více na kopačkách a krátkými kombinacemi hledalo skulinu v olomoucké obraně. V 66. minutě stálo při domácích i štěstí, po rohovém kopu se do míče opřel Tutyškinas a jeho nechytatelná střela orazítkovala tyč.

V 70. minutě zahrozila Sigma, na centr střídajícího Kostadinova si naběhl Hadaš, jehož pokus z hranice pokutového území vytáhl Leban na roh. Další dva pokusy Vašulína a Dolžnikova skončily těsně vedle.

Sigma se snažila udržet těžiště hry co nejdále od své branky a eliminovat tím ofenzivu hostí. Dařilo se jí to až do 85. minuty, kdy se po centru Kotnika odrazil míč od Huka opět do tyče. Na další ohrožení Koutného branky už nedošlo, svěřenci trenéra Janotky zvládli závěr velmi dobře takticky a dotáhli duel do vítězného konce.

Po loňské změně formátu evropských pohárů všech 36 účastníků tvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 celků projde do vyřazovací části, z toho osm přímo do osmifinále.

#TýmZVRPSkóreB
1Samsunspor43109:210
2Štrasburk43107:410
3Celje43018:49
4Šachtar43018:59
5Mainz43014:29
6Raków42207:28
7AEK Larnaka42205:08
8Jagiellonia42204:28
8KF Drita42204:28
10AEK Atény42119:47
11Sparta42115:27
12Vallecano42118:67
13FC Lausanne42115:37
14Olomouc42115:57
15Universitatea Craiova42113:37
16Lech Poznań42029:66
17Fiorentina42026:36
18Crystal Palace42026:46
19Zrinjski42027:86
20AZ Alkmaar42024:76
21Omonia Nikósie41214:35
22KuPS41214:35
23Noah41214:45
24Rijeka41212:25
25Škendija41122:44
26Lincoln41124:104
27Kyjev41036:73
28Varšava41033:53
29Slovan Bratislava41034:73
30Hamrun41033:63
31Häcken40224:62
32Breidablik40222:72
33Aberdeen40223:102
34Shelbourne40130:41
35Shamrock40133:91
36Rapid Vídeň40042:120
  • Osmifinále
  • Play-off

