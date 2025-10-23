Jak to vypadá v Rijece? Počasí se zhoršuje a s dohráním to nevypadá dobře
PŘÍMO Z RIJEKY | Den v nejistotě, který sice začal úvodním výkopem utkání Sparty. V Rijece je ale „psí“ počasí, už ve středu se objevovaly zprávy, že by mohlo být utkání Konferenční ligy s místním HNK, úřadujícím chorvatský mistrem odloženo. Před zápasem se rozhodlo, že se hrát začne, ale ve 12. minutě byl duel přerušen. Počasí se neustále zhoršuje a vypadá to, že dnes už se dohrávat nebude. Definitivní verdikt padne v 19:40, kdy sudí zkontroluje stav hřiště.
Zbývala necelá hodina do výkopu stanoveného na 18:45, na place už chystali rozcvičku trenéři sparťanských gólmanů Martin Ticháček s Alešem Hruškou. V kleci, kam musí zamířit letenští fandové, už bylo několik desítek postav. Tak trochu nečitelných, měly na sobě pláštěnky, modré, žluté i červené.
V tu chvíli se z nebe valily tuny vody, hřiště přesto vypadalo velmi dobře. Když si Ticháček s Hruškou přihrávali po zemi na nějakých třicet metrů, balon na zelené ploše vůbec nebrzdil.
I proto anglický sudí Jones rozhodl, že se minimálně začne hrát. Ostatně na to se oba týmy celý den chystaly, i když předpověď nebyla dobrá. A také před zápasem se vedle deště zvedal velký vítr. Ono se to také čekalo.
Od rána opravdu hustě pršelo, na silnicích se valila voda. Na cestě k přístavu dokonce upozorňovali místní, že není dobré přibližovat se k moři, protože vlny se už valí přes břeh. A počasí se neustále zhoršuje.
Během čtvrtka by mělo spadnout přes padesát milimetrů srážek, což odpovídá přibližně čtrnácti dnům běžného deště v Česku. Navíc v čase výkopu, konkrétně před devatenáctou hodinou. Podle meteorologů má v průběhu utkání spadnout zhruba patnáct milimetrů srážek, navíc je předpoklad sílícího větru.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zrinjski
|1
|1
|0
|0
|5:0
|3
|2
AEK Larnaka
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|3
Lech Poznań
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|3
Sparta
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|5
FC Lausanne
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|6
Celje
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|7
Crystal Palace
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|8
Raków
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|8
Vallecano
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|10
Fiorentina
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|11
Šachtar
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|12
Štrasburk
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|13
Jagiellonia
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|13
Noah
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|15
Mainz
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|16
Samsunspor
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|17
KF Drita
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|18
KuPS
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|19
Shelbourne
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|20
Häcken
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|21
Aberdeen
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|22
Slovan Bratislava
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|23
Omonia Nikósie
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|24
Varšava
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|25
Hamrun
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|26
Rijeka
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|27
AEK Atény
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|28
Škendija
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|28
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|28
Kyjev
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|31
Universitatea Craiova
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|32
Rapid Vídeň
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|33
Shamrock
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|34
Breidablik
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
|35
AZ Alkmaar
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
|36
Lincoln
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0
- Osmifinále
- Play-off