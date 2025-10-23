Jak to vypadá v Rijece? Počasí se zhoršuje a s dohráním to nevypadá dobře

Předplatné

Video placeholder
Chorvatská klec a nepříznivé počasí. Jak dlouho bude chybět Spartě Haraslín? • Zdroj: iSport.tv
Duel Rijeky se Spartou byl přerušen kvůli počasí
Sparťané během deštivého předzápasového tréninku v Rijece
Předpověď počasí v chorvatské Rijece se naplňuje, před zápasem Sparty hustě prší
PŘÍMO Z RIJEKY | Den v nejistotě, který sice začal úvodním výkopem utkání Sparty. V Rijece je ale „psí“ počasí, už ve středu se objevovaly zprávy, že by mohlo být utkání Konferenční ligy s místním HNK, úřadujícím chorvatský mistrem odloženo. Před zápasem se rozhodlo, že se hrát začne, ale ve 12. minutě byl duel přerušen. Počasí se neustále zhoršuje a vypadá to, že dnes už se dohrávat nebude. Definitivní verdikt padne v 19:40, kdy sudí zkontroluje stav hřiště.

Zbývala necelá hodina do výkopu stanoveného na 18:45, na place už chystali rozcvičku trenéři sparťanských gólmanů Martin Ticháček s Alešem Hruškou. V kleci, kam musí zamířit letenští fandové, už bylo několik desítek postav. Tak trochu nečitelných, měly na sobě pláštěnky, modré, žluté i červené.

V tu chvíli se z nebe valily tuny vody, hřiště přesto vypadalo velmi dobře. Když si Ticháček s Hruškou přihrávali po zemi na nějakých třicet metrů, balon na zelené ploše vůbec nebrzdil.

I proto anglický sudí Jones rozhodl, že se minimálně začne hrát. Ostatně na to se oba týmy celý den chystaly, i když předpověď nebyla dobrá. A také před zápasem se vedle deště zvedal velký vítr. Ono se to také čekalo.

Od rána opravdu hustě pršelo, na silnicích se valila voda. Na cestě k přístavu dokonce upozorňovali místní, že není dobré přibližovat se k moři, protože vlny se už valí přes břeh. A počasí se neustále zhoršuje.

Během čtvrtka by mělo spadnout přes padesát milimetrů srážek, což odpovídá přibližně čtrnácti dnům běžného deště v Česku. Navíc v čase výkopu, konkrétně před devatenáctou hodinou. Podle meteorologů má v průběhu utkání spadnout zhruba patnáct milimetrů srážek, navíc je předpoklad sílícího větru.

Zápas sice začal, ale už ve 12. minutě byl přerušen a s velkou pravděpodobností se dohrávat nebude. Rozhodne se v 19:40.

#TýmZVRPSkóreB
1Zrinjski11005:03
2AEK Larnaka11004:03
3Lech Poznań11004:13
3Sparta11004:13
5FC Lausanne11003:03
6Celje11003:13
7Crystal Palace11002:03
8Raków11002:03
8Vallecano11002:03
10Fiorentina11002:03
11Šachtar11003:23
12Štrasburk11002:13
13Jagiellonia11001:03
13Noah11001:03
15Mainz11001:03
16Samsunspor11001:03
17KF Drita10101:11
18KuPS10101:11
19Shelbourne10100:01
20Häcken10100:01
21Aberdeen10012:30
22Slovan Bratislava10011:20
23Omonia Nikósie10010:10
24Varšava10010:10
25Hamrun10010:10
26Rijeka10010:10
27AEK Atény10011:30
28Škendija10010:20
28Olomouc10010:20
28Kyjev10010:20
31Universitatea Craiova10010:20
32Rapid Vídeň10011:40
33Shamrock10011:40
34Breidablik10010:30
35AZ Alkmaar10010:40
36Lincoln10010:50
  • Osmifinále
  • Play-off

