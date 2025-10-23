Předplatné

ONLINE: AS Řím - Plzeň 0:2. Viktoria šokuje favorita! Souaré přidal další krásný gól

Plzeňský útočník Prince Adu se snaží vybojovat míč v souboji s Gianlucou Mancinim
Plzeňský útočník Prince Adu se snaží vybojovat míč v souboji s Gianlucou MancinimZdroj: ČTK / AP / Alessandra Tarantino
Plzeňský kouč Martin Hyský se zdraví se svým protějškem z AS Řím
Plzeňský bek Karel Spáčil v souboji o míč s Paolem Dybalou z AS Řím
Trenré AS Řím Gian Piero Gasperini během utkání proti Plzni
Gianluca Mancini z AS Řím nevěřícně rozhazuje rukama v utkání proti Plzni
Fotbalisté Plzně nastupují v Římě proti AS ve třetím z osmi kol ligové fáze Evropské ligy. Proti aktuálně druhému největšímu favoritovi na celkové prvenství se pokouší udržet neporazitelnost v soutěži, z úvodních dvou utkání vytěžili čtyři body. V Itálii se jim však nedaří, vyhráli tam jediný z dosavadních sedmi zápasů. Západočechy ve druhém soutěžním duelu vede nový trenér Martin Hyský, který se bude muset obejít bez zraněného kapitána Matěje Vydry. Utkání sledujte od 21.00 ONLINE na webu iSport.

#TýmZVRPSkóreB
1Braga33005:09
2Lyon33005:09
3Ferencváros32105:37
4Záhřeb22006:26
5Midtjylland22005:26
6Brann32015:26
7Aston Villa32014:26
8FC Porto22003:16
9Lille22003:16
10GA Eagles32014:36
11Fenerbahce32014:46
12Real Betis31204:25
13Plzeň21104:14
14Freiburg21103:24
15Boloňa31113:34
16Genk31111:14
17Panathinaikos21015:33
18Celta Vigo21014:33
19AS Řím21012:23
20Young Boys21013:43
21Basilej31023:43
22Ludogorets21012:33
23Sturm Graz21012:33
24FCSB31022:43
25Stuttgart31022:43
26Nottingham Forest20114:51
27Celtic20111:31
28PAOK20111:31
29M. Tel-Aviv20111:31
30CZ Bělehrad30122:51
31Nice20022:40
32Utrecht20020:20
33Feyenoord20020:30
34Salcburk30032:60
35Malmö20021:50
36Rangers30031:60
