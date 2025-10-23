Šádek: Jednáme, aby Vozábal přišel v zimě. Mimo Hyského měl variantu s Bakošem
Zhruba půl hodiny před čtvrtečním výkopem utkání Evropské ligy mezi AS Řím a Plzní promluvil o aktuálním dění v západočeském klubu Adolf Šádek. Potvrdil, že Viktoria jedná s Táborskem o příchodu Martina Vozábala na pozici sportovního ředitele, kde by měl v zimě vystřídat Daniela Koláře. Zároveň naznačil, že pokud by nedopadla dohoda s trenérem Martinem Hyským, tým by dojel fotbalový podzim pod vedením asistenta Marka Bakoše.
Adolf Šádek promluvil o námluvách s Martinem Hyským před zápasem v Římě pro stanici Nova Sport, která zápas vysílá. „Největší překážkou byla platná smlouva v Karviné, rozehraná sezona a vztahy ve fotbale jako takovém,“ prozradil plzeňský boss. „Kdyby se situace zkomplikovala a nepovedlo se to, měli jsme připravenou variantu s Markem Bakošem, jinou cestou bychom asi nešli a řešili to v zimě,“ dodal k úvahám západočeského klubového vedení.
Jednání s Martinem Hyským, do kterých měla vstupovat i Slavia, kde měl mít trenér dle zjištění deníku Sportu a webu iSport uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí, nakonec dopadla a nový kouč Plzně už vedl tým ve své evropské premiéře na půdě AS Řím.
„Věříme tomu, jaký fotbal byla pod ním mužstva schopná hrát. Jsme přesvědčeni, že cesta s Martinem je správná pro další develop a cestu Plzně,“ poznamenal Šádek. „Změny jsou na týmu patrné, je to na nás vidět. Třeba rozestavení, po hráčích chce maličko něco jiného než předchozí trenéři. Bude potřebovat čas, ale ten se mnou bohužel nemá,“ pousmál se. „Ale věříme, že mužstvo bude pod ním moderní a rychlé.“
Generální ředitel Plzně se vyjádřil také k možnému zapojení Martina Vozábala do klubových struktur, o čemž taktéž informoval v minulých dnech iSport. „Abych ukončil spekulace - vedeme seriózní jednání s Táborskem, aby Martin v zimě posílil sportovní vedení Viktorie Plzeň a stal se legitimním sportovním ředitelem našeho klubu,“ přiznal Šádek chvíli před zahájením čtvrtečního duelu v Římě.
Vozábal s plzeňským vedením sledoval na tribuně sobotní zápas na hřišti Bohemians, vzhledem k povinnostem v Táborsku ale s klubem na evropský zápas do Říma neodcestoval.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|2
Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|3
Jablonec
|12
|7
|4
|1
|16:8
|25
|4
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|5
Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|6
Zlín
|12
|5
|4
|3
|14:12
|19
|7
Liberec
|12
|4
|5
|3
|16:14
|17
|8
Karviná
|12
|5
|1
|6
|18:17
|16
|9
Hr. Králové
|12
|4
|4
|4
|18:19
|16
|10
Bohemians
|12
|4
|4
|4
|10:12
|16
|11
Teplice
|12
|2
|4
|6
|13:19
|10
|12
Baník
|12
|2
|4
|6
|8:14
|10
|13
Pardubice
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|14
Ml. Boleslav
|12
|2
|4
|6
|17:27
|10
|15
Slovácko
|12
|1
|5
|6
|6:13
|8
|16
Dukla
|12
|1
|5
|6
|8:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu