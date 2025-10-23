Předplatné

Horníček vychytal v EL třetí čisté konto, Braga zůstává stoprocentní. Karabec asistoval

Braga si připsala v EL další výhru
Evropská liga
Fotbalisté Sportingu Braga v Evropské lize porazili Crvenou zvezdu Bělehrad 2:0 a po třech kolech mají stoprocentní bodový zisk. Brankář Lukáš Horníček udržel i potřetí v soutěži čisté konto. Devět bodů má také Lyon, který porazil Basilej 2:0. V závěru za Olympique nastoupili Adam Karabec a Pavel Šulc, Karabec si připsal gólovou asistenci.

Horníček byl po většinu prvního poločasu bez práce. Ve 22. minutě otevřel skóre Navarro. Hostující Arnautovič se nepříjemně zranil a na nosítkách musel být odnesen ze hřiště. Po přestávce si Braga vedení hlídala a Dorgeles druhým gólem pojistil tři body. Hosté nebyli příliš nebezpeční, a tak český gólman vychytal třetí nulu v soutěži.

Basilej bude v lednu na domácím trávníku posledním soupeřem Plzně. V Lyonu se neprosadila. Šulc a Karabec usedli na lavičku náhradníků a na hřiště přišli až v závěru za stavu 1:0. Karabec si stihl připsat asistenci, v poslední minutě výbornou průnikovou přihrávkou našel Moreiru, který šanci proměnil.

Také další český reprezentant Martin Vitík začal v Bukurešti proti FCSB na lavičce Boloni. Bývalý obránce Sparty nastoupil od začátku druhého poločasu a pomohl k výhře 2:1. Italský klub má na kontě čtyři body.

Příštím soupeřem Viktorie v Plzni bude Fenerbahce. Istanbulský tým dnes hostil Stuttgart a díky penaltě, kterou proměnil Aktürkoglu, zvítězil 1:0 a po druhé výhře má šest bodů.

Deventer porazil 2:1 Aston Villu, která je podle sázkových kanceláří největší favorit na zisk trofeje. Anglický klub poprvé ztratil body. Zápas ovlivnila bouře Benjamin, hrálo se v silném dešti a vichru.

#TýmZVRPSkóreB
1Braga33005:09
2Lyon33005:09
3Ferencváros32105:37
4Záhřeb22006:26
5Midtjylland22005:26
6Brann32015:26
7Aston Villa32014:26
8FC Porto22003:16
9Lille22003:16
10GA Eagles32014:36
11Fenerbahce32014:46
12Real Betis31204:25
13Plzeň21104:14
14Freiburg21103:24
15Boloňa31113:34
16Genk31111:14
17Panathinaikos21015:33
18Celta Vigo21014:33
19AS Řím21012:23
20Young Boys21013:43
21Basilej31023:43
22Ludogorets21012:33
23Sturm Graz21012:33
24FCSB31022:43
25Stuttgart31022:43
26Nottingham Forest20114:51
27Celtic20111:31
28PAOK20111:31
29M. Tel-Aviv20111:31
30CZ Bělehrad30122:51
31Nice20022:40
32Utrecht20020:20
33Feyenoord20020:30
34Salcburk30032:60
35Malmö20021:50
36Rangers30031:60
  • Osmifinále
  • Play-off

