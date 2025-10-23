Horníček vychytal v EL třetí čisté konto, Braga zůstává stoprocentní. Karabec asistoval
Fotbalisté Sportingu Braga v Evropské lize porazili Crvenou zvezdu Bělehrad 2:0 a po třech kolech mají stoprocentní bodový zisk. Brankář Lukáš Horníček udržel i potřetí v soutěži čisté konto. Devět bodů má také Lyon, který porazil Basilej 2:0. V závěru za Olympique nastoupili Adam Karabec a Pavel Šulc, Karabec si připsal gólovou asistenci.
Horníček byl po většinu prvního poločasu bez práce. Ve 22. minutě otevřel skóre Navarro. Hostující Arnautovič se nepříjemně zranil a na nosítkách musel být odnesen ze hřiště. Po přestávce si Braga vedení hlídala a Dorgeles druhým gólem pojistil tři body. Hosté nebyli příliš nebezpeční, a tak český gólman vychytal třetí nulu v soutěži.
Basilej bude v lednu na domácím trávníku posledním soupeřem Plzně. V Lyonu se neprosadila. Šulc a Karabec usedli na lavičku náhradníků a na hřiště přišli až v závěru za stavu 1:0. Karabec si stihl připsat asistenci, v poslední minutě výbornou průnikovou přihrávkou našel Moreiru, který šanci proměnil.
Také další český reprezentant Martin Vitík začal v Bukurešti proti FCSB na lavičce Boloni. Bývalý obránce Sparty nastoupil od začátku druhého poločasu a pomohl k výhře 2:1. Italský klub má na kontě čtyři body.
Příštím soupeřem Viktorie v Plzni bude Fenerbahce. Istanbulský tým dnes hostil Stuttgart a díky penaltě, kterou proměnil Aktürkoglu, zvítězil 1:0 a po druhé výhře má šest bodů.
Deventer porazil 2:1 Aston Villu, která je podle sázkových kanceláří největší favorit na zisk trofeje. Anglický klub poprvé ztratil body. Zápas ovlivnila bouře Benjamin, hrálo se v silném dešti a vichru.
Evropská liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Braga
|3
|3
|0
|0
|5:0
|9
|2
Lyon
|3
|3
|0
|0
|5:0
|9
|3
Ferencváros
|3
|2
|1
|0
|5:3
|7
|4
Záhřeb
|2
|2
|0
|0
|6:2
|6
|5
Midtjylland
|2
|2
|0
|0
|5:2
|6
|6
Brann
|3
|2
|0
|1
|5:2
|6
|7
Aston Villa
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|8
FC Porto
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|9
Lille
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|10
GA Eagles
|3
|2
|0
|1
|4:3
|6
|11
Fenerbahce
|3
|2
|0
|1
|4:4
|6
|12
Real Betis
|3
|1
|2
|0
|4:2
|5
|13
Plzeň
|2
|1
|1
|0
|4:1
|4
|14
Freiburg
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|15
Boloňa
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|16
Genk
|3
|1
|1
|1
|1:1
|4
|17
Panathinaikos
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|18
Celta Vigo
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|19
AS Řím
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|20
Young Boys
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|21
Basilej
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|22
Ludogorets
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|23
Sturm Graz
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|24
FCSB
|3
|1
|0
|2
|2:4
|3
|25
Stuttgart
|3
|1
|0
|2
|2:4
|3
|26
Nottingham Forest
|2
|0
|1
|1
|4:5
|1
|27
Celtic
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|28
PAOK
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|29
M. Tel-Aviv
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|30
CZ Bělehrad
|3
|0
|1
|2
|2:5
|1
|31
Nice
|2
|0
|0
|2
|2:4
|0
|32
Utrecht
|2
|0
|0
|2
|0:2
|0
|33
Feyenoord
|2
|0
|0
|2
|0:3
|0
|34
Salcburk
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|35
Malmö
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0
|36
Rangers
|3
|0
|0
|3
|1:6
|0
- Osmifinále
- Play-off