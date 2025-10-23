Předplatné

Rijeka - Sparta 0:0. Vodní bitvu předčasně ukončil sudí, dohrávat se bude v pátek

Anglický sudí Jones ukončil zápas po prvním poločase
Anglický sudí Jones ukončil zápas po prvním poločaseZdroj: X / AC Sparta Praha
Počasí před zápasem Sparty v KL se výrazně zhoršilo
Spartu provázel v Chorvatsku složitý terén, s nímž si při standardkách musel poradit i Veljko Birmančevič
Těžký terén v Rijece poznal i Veljko Birmančevič
Jaroslav Zelený při utkání v Rijece v rámci Konferenční ligy
Anglický sudí Jones rozhodl o pokračování zápasu v Rijece
V Rijece dělali vše, aby se začalo hrát
V Rijece dělali vše, aby se zase začalo hrát
Konferenční liga
Přerušený duel 2. kola ligové fáze Konferenční ligy mezi fotbalisty Rijeky a Sparty se dohraje v pátek. Dnes zápas skončil už po první půli za stavu 0:0 kvůli vytrvalému dešti. Hrát se bude odpoledne, přesný čas by měl být stanoven ještě dnes.

Souboj mezi obhájcem chorvatského titulu a lídrem české ligy měl výkop v 18:45. Kvůli nepříznivému počasí a výrazně podmáčenému trávníku sudí Robert Jones duel přerušil už ve 12. minutě. Po kontrole hrací plochy ale rozhodl o pokračování duelu - míč už se ve vodě nezastavoval a hřiště vypadalo lépe. Jeden z pořadatelů na zlepšení stavu hrací plochy využil fukar. Hrát se znovu začalo po dvou hodinách ve 21:00.

Zápas ale okamžitě znovu připomínal samotný úvod. Prakticky celé hřiště opět za hustého lijáku nasáklo vodou, ke konci úvodního dějství navíc hřmělo a vyskytly se blesky. Jones poté v průběhu přestávky přišel k postranní čáře a hvizdem duel ukončil. Diváci po opětovném rozehrání utkání neviděli žádnou šanci.

Před prvním přerušením Sparta mohla skórovat v šesté minutě, kdy Birmančevič překonal vyběhnutého gólmana Zlomisliče, ale míč se na zhoršeném terénu zpomalil a Devetak ho na brankové čáře stihl odkopnout. Na druhé straně Fruk vyzrál na Vindahla, jemuž balon proklouzl pod tělem. Naštěstí pro hosty ale akci předcházel ofsajd, a tak zůstalo u bezbrankového stavu.

V Konferenční lize byl zápas českého celku naposledy přerušen a odložen v říjnu 2022. Slovácko mělo tehdy nastoupit k předposlednímu utkání skupiny proti Kolínu nad Rýnem. Kvůli mlze byl začátek dvakrát odložen a hrát se začalo s více než hodinovým zpožděním, v sedmé minutě ale rozhodčí zápas kvůli houstnoucí mlze přerušil. Utkání se nakonec odehrálo následující den netradičně od 13:00. Tým z Uherského Hradiště prohrál 0:1.

#TýmZVRPSkóreB
1Fiorentina22005:06
2AEK Larnaka22005:06
3Celje22005:16
4Samsunspor22004:06
5FC Lausanne22004:06
6Mainz22002:06
7Vallecano21104:24
8Raków21103:14
9Štrasburk21103:24
10Noah21102:14
11Jagiellonia21102:14
12AEK Atény21017:33
13Zrinjski21015:13
14Sparta11004:13
15Lech Poznań21015:33
16Crystal Palace21012:13
17Šachtar21014:43
18Varšava21012:23
19Škendija21011:23
20AZ Alkmaar21011:43
21Lincoln21012:63
22KF Drita20202:22
23Häcken20202:22
24KuPS20201:12
25Omonia Nikósie20111:21
26Shelbourne20110:11
27Olomouc20111:31
28Universitatea Craiova20111:31
29Breidablik20110:31
30Rijeka10010:10
31Slovan Bratislava20021:30
32Hamrun20020:20
33Shamrock20021:60
34Kyjev20020:50
35Rapid Vídeň20021:70
36Aberdeen20022:90
  • Osmifinále
  • Play-off

