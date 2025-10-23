Rijeka - Sparta 0:0. Vodní bitvu předčasně ukončil sudí, dohrávat se bude v pátek
Přerušený duel 2. kola ligové fáze Konferenční ligy mezi fotbalisty Rijeky a Sparty se dohraje v pátek. Dnes zápas skončil už po první půli za stavu 0:0 kvůli vytrvalému dešti. Hrát se bude odpoledne, přesný čas by měl být stanoven ještě dnes.
Souboj mezi obhájcem chorvatského titulu a lídrem české ligy měl výkop v 18:45. Kvůli nepříznivému počasí a výrazně podmáčenému trávníku sudí Robert Jones duel přerušil už ve 12. minutě. Po kontrole hrací plochy ale rozhodl o pokračování duelu - míč už se ve vodě nezastavoval a hřiště vypadalo lépe. Jeden z pořadatelů na zlepšení stavu hrací plochy využil fukar. Hrát se znovu začalo po dvou hodinách ve 21:00.
Zápas ale okamžitě znovu připomínal samotný úvod. Prakticky celé hřiště opět za hustého lijáku nasáklo vodou, ke konci úvodního dějství navíc hřmělo a vyskytly se blesky. Jones poté v průběhu přestávky přišel k postranní čáře a hvizdem duel ukončil. Diváci po opětovném rozehrání utkání neviděli žádnou šanci.
Před prvním přerušením Sparta mohla skórovat v šesté minutě, kdy Birmančevič překonal vyběhnutého gólmana Zlomisliče, ale míč se na zhoršeném terénu zpomalil a Devetak ho na brankové čáře stihl odkopnout. Na druhé straně Fruk vyzrál na Vindahla, jemuž balon proklouzl pod tělem. Naštěstí pro hosty ale akci předcházel ofsajd, a tak zůstalo u bezbrankového stavu.
V Konferenční lize byl zápas českého celku naposledy přerušen a odložen v říjnu 2022. Slovácko mělo tehdy nastoupit k předposlednímu utkání skupiny proti Kolínu nad Rýnem. Kvůli mlze byl začátek dvakrát odložen a hrát se začalo s více než hodinovým zpožděním, v sedmé minutě ale rozhodčí zápas kvůli houstnoucí mlze přerušil. Utkání se nakonec odehrálo následující den netradičně od 13:00. Tým z Uherského Hradiště prohrál 0:1.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Fiorentina
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|2
AEK Larnaka
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|3
Celje
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|4
Samsunspor
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|5
FC Lausanne
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|6
Mainz
|2
|2
|0
|0
|2:0
|6
|7
Vallecano
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|8
Raków
|2
|1
|1
|0
|3:1
|4
|9
Štrasburk
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|10
Noah
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|11
Jagiellonia
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|12
AEK Atény
|2
|1
|0
|1
|7:3
|3
|13
Zrinjski
|2
|1
|0
|1
|5:1
|3
|14
Sparta
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|15
Lech Poznań
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|16
Crystal Palace
|2
|1
|0
|1
|2:1
|3
|17
Šachtar
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|18
Varšava
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|19
Škendija
|2
|1
|0
|1
|1:2
|3
|20
AZ Alkmaar
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|21
Lincoln
|2
|1
|0
|1
|2:6
|3
|22
KF Drita
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|23
Häcken
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|24
KuPS
|2
|0
|2
|0
|1:1
|2
|25
Omonia Nikósie
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|26
Shelbourne
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|27
Olomouc
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|28
Universitatea Craiova
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|29
Breidablik
|2
|0
|1
|1
|0:3
|1
|30
Rijeka
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|31
Slovan Bratislava
|2
|0
|0
|2
|1:3
|0
|32
Hamrun
|2
|0
|0
|2
|0:2
|0
|33
Shamrock
|2
|0
|0
|2
|1:6
|0
|34
Kyjev
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
|35
Rapid Vídeň
|2
|0
|0
|2
|1:7
|0
|36
Aberdeen
|2
|0
|0
|2
|2:9
|0
- Osmifinále
- Play-off