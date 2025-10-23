Předplatné

Fiorentina potvrdila v KL roli favorita. Šín naskočil v závěru, Alkmaar vyhrál

Fiorentina si připsala v KL výhruZdroj: ČTK / AP / Heinz-Peter Bader
ČTK, iSport.cz
Konferenční liga
Fiorentina vyhrála ve 2. kole fotbalové Konferenční ligy na hřišti Rapidu Vídeň 3:0 a potvrdila roli největšího favorita sázkových kanceláří. Dvojnásobný finalista této soutěže, který v prvním kole zdolal Sigmu Olomouc 2:0, je po podvečerním programu v čele tabulky a jako jediný má šest bodů. Zbývajících osm zápasů začne ve 21:00 stejně jako pokračování přerušeného utkání mezi Rijekou a Spartou.

V italské lize Fiorentina stále marně čeká na vítězství a je s pouhými třemi body v pásmu sestupu, ale na evropské scéně se jí daří. Hlavní postavou dnes byl devětatřicetiletý bosenský útočník Džeko, který před dvaceti lety nastartoval kariéru v Teplicích.

Nejprve jeho střelu domácí brankář Hedl na mokrém trávníku neudržel a záložník italské jednadvacítky Ndour zblízka otevřel skóre. Po přestávce se zapsal mezi střelce i Džeko a v dresu „Fialek“ se mu to povedlo poprvé od letního přestupu z Fenerbahce. Výhru v závěru zpečetil střídající Islanďan Gudmundsson.

Slovan Bratislava v minulém ročníku prohrál všech osm zápasů v Lize mistrů, teď má zatím nulu na bodovém kontě i o dvě patra níž. V Alkmaaru v závěru prvního poločasu vstřelil vítězný gól kapitán domácích Mijnans.

A to ještě několik šancí včetně Mijnansovy penalty zmařil brankář Takáč a dvakrát hosty zachránilo břevno. Slovenský mistr dohrával v deseti, v závěru dostal červenou kartu angolský obránce Cruz.

Matěj Šín v dresu Alkmaaru nastoupil v 72. minutě. Stefan Simič byl jen na lavičce Omonie Nikósie při remíze 1:1 na hřišti kosovského mistra Drity.

Legia Varšava, která bude ve 4. kole hostit Spartu, zdolala Šachtar Doněck 2:1. Zápas, který se hrál na neutrální půdě v Krakově, rozhodl dvěma góly Augustyniak, ten druhý dal až v nastavení.

Jednoznačnou záležitostí byla výhra AEK Atény nad Aberdeenem 6:0. Naopak na hřišti švédského Häckenu stanovila remízu 2:2 až penalta, kterou ve 13. minutě nastavení proměnil Rumun Ratiu ve službách španělského klubu Rayo Vallecano.

Konferenční liga 2025/2026

LIVE
60Detail
LIVE
00Detail
LIVE
11Detail
LIVE
22Detail
LIVE
00Tipsport3.973.412.07Detail
LIVE
10Detail
LIVE
03Detail
LIVE
12Detail
LIVE
11Detail
LIVE
10Detail
LIVE 2. poločas
01Tipsport3,12,62,9Detail
LIVE 2. poločas
01Tipsport175,81,21Detail
LIVE 2. poločas
10Tipsport2,352,93,5Detail
LIVE 2. poločas
10Tipsport1,0130300Detail
LIVE 2. poločas
30Tipsport1,02130300Detail
LIVE 2. poločas
02Tipsport80201,02Detail
LIVE 2. poločas
00Tipsport5,41,73,7Detail
LIVE 2. poločas
10Tipsport1,34,613Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Fiorentina22005:06
2Vallecano21104:24
3Štrasburk21103:24
4Jagiellonia21102:14
5Zrinjski11005:03
6AEK Atény21017:33
7AEK Larnaka11004:03
8Sparta11004:13
8Lech Poznań11004:13
10FC Lausanne11003:03
11Celje11003:13
12Crystal Palace11002:03
13Raków11002:03
14Noah11001:03
15Mainz11001:03
16Samsunspor11001:03
17Šachtar21014:43
18Varšava21012:23
19Škendija21011:23
20AZ Alkmaar21011:43
21KF Drita20202:22
22Häcken20202:22
23KuPS20201:12
24Omonia Nikósie20111:21
25Shelbourne20110:11
26Breidablik20110:31
27Hamrun10010:10
28Rijeka10010:10
29Slovan Bratislava20021:30
30Kyjev10010:20
30Olomouc10010:20
32Universitatea Craiova10010:20
33Shamrock10011:40
34Lincoln10010:50
35Rapid Vídeň20021:70
36Aberdeen20022:90
  • Osmifinále
  • Play-off

