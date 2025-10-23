Fiorentina potvrdila v KL roli favorita. Šín naskočil v závěru, Alkmaar vyhrál
Fiorentina vyhrála ve 2. kole fotbalové Konferenční ligy na hřišti Rapidu Vídeň 3:0 a potvrdila roli největšího favorita sázkových kanceláří. Dvojnásobný finalista této soutěže, který v prvním kole zdolal Sigmu Olomouc 2:0, je po podvečerním programu v čele tabulky a jako jediný má šest bodů. Zbývajících osm zápasů začne ve 21:00 stejně jako pokračování přerušeného utkání mezi Rijekou a Spartou.
V italské lize Fiorentina stále marně čeká na vítězství a je s pouhými třemi body v pásmu sestupu, ale na evropské scéně se jí daří. Hlavní postavou dnes byl devětatřicetiletý bosenský útočník Džeko, který před dvaceti lety nastartoval kariéru v Teplicích.
Nejprve jeho střelu domácí brankář Hedl na mokrém trávníku neudržel a záložník italské jednadvacítky Ndour zblízka otevřel skóre. Po přestávce se zapsal mezi střelce i Džeko a v dresu „Fialek“ se mu to povedlo poprvé od letního přestupu z Fenerbahce. Výhru v závěru zpečetil střídající Islanďan Gudmundsson.
Slovan Bratislava v minulém ročníku prohrál všech osm zápasů v Lize mistrů, teď má zatím nulu na bodovém kontě i o dvě patra níž. V Alkmaaru v závěru prvního poločasu vstřelil vítězný gól kapitán domácích Mijnans.
A to ještě několik šancí včetně Mijnansovy penalty zmařil brankář Takáč a dvakrát hosty zachránilo břevno. Slovenský mistr dohrával v deseti, v závěru dostal červenou kartu angolský obránce Cruz.
Matěj Šín v dresu Alkmaaru nastoupil v 72. minutě. Stefan Simič byl jen na lavičce Omonie Nikósie při remíze 1:1 na hřišti kosovského mistra Drity.
Legia Varšava, která bude ve 4. kole hostit Spartu, zdolala Šachtar Doněck 2:1. Zápas, který se hrál na neutrální půdě v Krakově, rozhodl dvěma góly Augustyniak, ten druhý dal až v nastavení.
Jednoznačnou záležitostí byla výhra AEK Atény nad Aberdeenem 6:0. Naopak na hřišti švédského Häckenu stanovila remízu 2:2 až penalta, kterou ve 13. minutě nastavení proměnil Rumun Ratiu ve službách španělského klubu Rayo Vallecano.
Konferenční liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Fiorentina
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|2
Vallecano
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|3
Štrasburk
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|4
Jagiellonia
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|5
Zrinjski
|1
|1
|0
|0
|5:0
|3
|6
AEK Atény
|2
|1
|0
|1
|7:3
|3
|7
AEK Larnaka
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|8
Sparta
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|8
Lech Poznań
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|10
FC Lausanne
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|11
Celje
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|12
Crystal Palace
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|13
Raków
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|14
Noah
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|15
Mainz
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|16
Samsunspor
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|17
Šachtar
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|18
Varšava
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|19
Škendija
|2
|1
|0
|1
|1:2
|3
|20
AZ Alkmaar
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|21
KF Drita
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|22
Häcken
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|23
KuPS
|2
|0
|2
|0
|1:1
|2
|24
Omonia Nikósie
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|25
Shelbourne
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|26
Breidablik
|2
|0
|1
|1
|0:3
|1
|27
Hamrun
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|28
Rijeka
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|29
Slovan Bratislava
|2
|0
|0
|2
|1:3
|0
|30
Kyjev
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|30
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|32
Universitatea Craiova
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|33
Shamrock
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|34
Lincoln
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0
|35
Rapid Vídeň
|2
|0
|0
|2
|1:7
|0
|36
Aberdeen
|2
|0
|0
|2
|2:9
|0
- Osmifinále
- Play-off