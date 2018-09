Hubník: Věřím, že nám budou všichni fandit. CSKA je velká neznámá

Čeká vás hned na úvod klíčový zápas pro šance na postup?

„Je to první zápas, hrajeme doma, takže je velice důležitý. Ale s Realem a AS Řím to budou taky hodně důležitá utkání. Zápas proti CSKA se pokusíme zvládnout a věřím, že ho zvládneme, co bude pak ve skupině dál, se teprve uvidí.“

CSKA má hodně mladý tým, který prošel velkými změnami. Bude pro vás výhoda, že jste aspoň papírově zkušenější?

„Může to být naše výhoda. Na druhou stranu – mladí nadějní hráči soupeře se budou chtít předvést, jsou pro nás velká neznámá. I pro mě, CSKA znám deset let a teď ze současného týmu znám snad jen dva hráče. Uvidíme.“

CSKA má spousta zajímavých ofenzivních hráčů. Kdo z nich je nejvíc nebezpečný, na koho si dát největší pozor?

„Nesmíme se zaměřit na jednoho hráče či na dva, mají jich tam víc. V první řadě se musíme soustředit na dobrou defenzivu a ofenzivu.“

Hubník se těši na LM: Věřím, že nám bude fandit celá republika 720p 360p REKLAMA

Ligu mistrů budete hrát po pěti letech. Jak se za tu dobu Plzeň změnila?

„Změnila. Spousta kluků od nás bude hrát Ligu mistrů poprvé, i pro ně je to splněný sen. Věřím, že my zkušenější, co jsme toho v Lize mistrů odehráli víc, že jim pomůžeme a vstoupíme do skupiny vítězstvím.“

Je pro vás Liga mistrů stále svátek?

„Když nám vylosovali skupinu s Realem, zájem o lístky byl obrovský, pár dní jsem telefon nezvedal. Liga mistrů je svátek vždycky, protože ji nehrajete každý rok a já jsem strašně rád za to, že jsem dostal ještě jednu možnost. Už když jsem ji hrál minule, říkal jsem si, že je to možná naposledy. Proto si ji chci užít, protože každý zápas v ní může být váš poslední.“

Vzhledem ke svému působení v FK Moskva máte společně s trenérem Pavlem Vrbou v Plzni asi největší povědomí o ruském fotbale. Souhlasíte s tím, že po vydařeném mistrovství světa prožívá boom?

„Jak se změnilo CSKA, mění se i ruský fotbal, je tam po mistrovství světa velký hlad po fotbale, což je do budoucna jenom dobře.“

Poslední zápas s Opavou jste kvůli trestu sledoval jen z tribuny. Jaké to tam bylo, a nemáte strach, že byste přišel o místo v základní sestavě?

„Pro hráče je zápas na tribuně vždy daleko horší než na hřišti. Byl jsem hodně nervózní, protože gól jsme dali až před koncem, kluci nicméně odvedli výborný výkon. Sestavu se dozvíme až v den zápasu, nevím, jak se trenér rozhodne, je to na něm. Velký rozdíl v tom, s kým případně nastoupím, nevidím, s klukama se známe už dlouho, vyhovíme si.“

Český fotbal sklízí v poslední době špatné výsledky. Je pro vás motivace navíc ukázat, že na tom není tak špatně?

„Soustředíme se sami na sebe, ale víme, že nás bude sledovat celá republika, a věřím, že nám budou všichni fandit a že předvedeme kvalitní výkon s dobrým výsledkem.“

Vrba před Ligou mistrů: V Plzni jsme spokojení, CSKA vypadá jako Rusko 720p 360p REKLAMA