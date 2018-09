Plzeň pod rentgenem. Kdo ze Západočechů má na Ligu mistrů?

V minulé sezoně tým Pavla Vrby uspěl v Evropské lize, v níž sahal do posledních chvil po postupu do čtvrtfinále. Opravňuje to Viktorii k optimismu před vstupem do Champions League? Podle jejích bývalých trenérů Dušana Uhrina mladšího a Romana Pivarníka nikoliv. Největší klubová soutěž na světě, to je úplně jiný hukot.

„Mezi Ligou mistrů a Evropskou ligou je určitě rozdíl, veliký skok v kvalitě soupeřů,“ míní Uhrin. „Skupinu, kterou mají, je navíc hodně těžká – Španělsko, Itálie a Rusko, které sehrálo na mistrovství světa významnou roli,“ dodává.

„V Evropské lize jsou silní soupeři, ale ve skupině máte jen jednoho favorita a ostatní vám jsou rovní. V Champions League jsou všichni soupeři na vyšší úrovni, o to je to těžší,“ přidává se Pivarník. „Člověk hráče Plzně nechce shodit, protože mají svou kvalitu, ale level Ligy mistrů je někde jinde a někteří jsou už za zenitem. Ještě zvládají českou ligu, také v Evropské lize by neměli problém, ale Liga mistrů je někde jinde.“

Bude to fofr

To je jasné. A nejde jen o lokomoční rychlost, tedy to, jak svižně jednotliví hráči běhají. Podstatná je i rychlost uvažování, provedení, v Lize mistrů je zkrátka na všechno mnohem méně času. V tom spatřuje Pivarník hlavní úskalí.

„Plzeň má rychlostní hráče – Hubníka, další na krajích plus Krmenčíka. Ale zbytek nějak zvlášť rychlostní není,“ upozorňuje trenér,