Vyloučený Ronaldo! Přišel ho utěšit Nedvěd, trenér volal po videu

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 45. Pjanić, 51. Pjanić Sestavy Domácí: Neto – Vezo (57. Čeryšev), Gabriel, Murillo, Gayá – Soler, Parejo (C), Wass, Guedes (70. S. Mina) – Rodrigo, Batshuayi (70. Gameiro). Hosté: Szczęsny – Cancelo, Bonucci, Chiellini (C), Sandro – S. Khedira (23. Can), Pjanić (67. Costa, 89. Rugani), Matuidi – Bernardeschi, Mandžukić, Ronaldo. Náhradníci Domácí: Doménech, Diakhaby, Piccini, Čeryšev, Gameiro, Mina, Torres Hosté: Perin, Benatia, Rugani, Can, Costa, Cuadrado, Dybala Karty Domácí: Parejo, Murillo, Vezo Hosté: Ronaldo (č), Sandro, Szczęsny, Rugani Rozhodčí F. Brych – M. Borsch, S. Lupp Stadion Estadio de Mestalla (Valencia).

Ronaldově střetu s kolumbijským obráncem původně nevěnovaly kamery pozornost, míč byl totiž při jednom z útoků Juventusu jinde. Ze záběrů je zřejmé, že Ronaldo ho při náběhu do vápna po vzájemném souboji poplácal po vlasech. Nebo snad neudržel nervy a zatáhnul za ně? Potom by bylo jasné, proč asistent sudího doporučil hlavnímu arbitrovi, aby Ronaldovi ukázal červenou kartu.

Trenér Juventusu Massimiliano Allegri byl z takového posouzení situace rozladěný. "Videorozhodčí by určitě s takovým verdiktem pomohl, to je jediné, co mohu říct. Jít v Lize mistrů po takovém do deseti vnímám jako zklamání. Hrozilo, že ztratíme šanci na vítězství a navíc nám bude chybět v dalších zápasech," hodnotil nejdiskutovanější moment zápasu. Videorozhodčí v zápasech Ligy mistrů však k dispozici není.

Po vlažném startu do nové sezony se přitom Ronaldo o víkendu dočkal prvních gólů v italské lize, proto nechtěl věřit, že pro něj debut v Champions League v novém dresu skončil takovým rozčarováním.

Vyloučení bral jako nespravedlivost. V jeho očích se objevily slzy, na trávníku teatrálně gestikuloval. Uvědomoval si, jaké může mít takový verdikt následky. V případě možné dvouzápasové stopky by přišel o zápas na Manchesteru United, místa jeho prvního hvězdného angažmá.

Při odchodu z hřiště zoufale opřel hlavu o tunel, který vedl k šatnám. Tam už na něj čekal Pavel Nedvěd. Bývalý český reprezentant se prominentní hvězdu snažil uklidnit. Ronaldův smutek mohl zmírnit také konečný výsledek. Juventus se bez nejsledovanějšího hráče nesložil, i v oslabení dokráčel k výhře 2:0 poté, co dvě penalty proměnil Miralem Pjanič.

Obránce Juventusu Leonardo Bonucci výsledek hodnotil jako důkaz, že i přes Ronaldovo vyloučení má jeho tým mimořádnou sílu. "To jsme názorně ukázali, navzdory překážkám, které se objevily v cestě," řekl.