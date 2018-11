Vrba: Budeme rádi za bod. S trenérem Realu si můžeme vyměnit košile

Ukázal vám zápas na Madridu, kde jste po výborném výkonu prohráli těsně 1:2, cestu na zvučného soupeře?

„Hra Madridu je jasná, chtějí vždycky dominovat a soupeře přehrávat. Hledáme způsob, jak kvalitu Realu překonat. Hráči dostanou informace a budeme je i přes jejich herní převahu chtít překvapit.“

V evropských pohárech už jste sedm zápasů neprohráli, může to být vaše výhoda?

„Berete do toho i zápasy z Evropské ligy, já bych to rozdělil na utkání Evropské ligy a Ligy mistrů. Jsou to úplně jiné soutěže s jinými týmy. Budeme rádi, když znovu neprohrajeme a sérii nepřerušíme. Budeme rádi za jakýkoliv bod, který uhrajeme.“

Jak zvládnete zápas bez zraněného útočníka a nejlepšího střelce Michaela Krmenčíka?

„Michael byl v posledním období pro plzeňskou ofenzivu klíčový hráč, jeho zranění nám situaci určitě zkomplikovalo. Na druhou stranu, ať se teď ukážou Řezníček s Chorasem (Tomáš Chorý), kteří dostanou víc prostoru. Věřím, že máme hráče, kteří udělají všechno pro to, aby Michaela nahradili a ukážou, že je správné, že jsou v Plzni.“

V Plzni duel s Realem nazvali „Zápas století“. Znamená to samé i pro vás osobně?

„Když říkáte v Plzni, tak ano, protože s Barcelonou jsme bohužel hráli v Praze (Plzeň při první účasti v Lize mistrů neměla odpovídající stadion a hrála v azylu v Edenu - pozn. red.), jinak by to bylo podobné. Zápasy s Manchesterem City, Bayernem, Barcelonou nebo Atlétikem jsou pro Plzeň svátek. Jsem rád, že v Plzni hrají takové mančafty soutěžní utkání.“

V prvním utkání na Realu (1:2) jste předvedli velmi slušný výkon. Pomůže vám to v domácí odvetě?

„Hlavně si myslím, že vím, na co máme. Doufám, že v zápase ve Španělsku se o tom hlavně přesvědčili hráči, na co mají. Když jsme přijížděli do Madridu, byli jsme ve větším napětí, než teď. Ale víme, proti komu hrajeme, nebudeme si něco namlouvat.“

Hráči si po utkání většinou mění dresy. Co má na památku z takových velkých zápasů trenér?

„Třeba si s kolegou vyměníme košile nebo saka. Budu o tom přemýšlet, navrhněte to trenérovi Realu, že bychom něco takového mohli předvést. Doufám, že mu bude má velikost." (úsměv)