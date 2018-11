Real před odvetou v Plzni. Trenér povolal mladíky, v obraně chybí opory

Šampioni posledních tří ročníků Ligy mistrů se k tréninku sešli na své základně ve Valdebebas. Velká jména ze slavného klubu mají co napravovat - po sérii mizerných výsledků přišli o trenéra Julena Lopeteguie, nástupce Santiago Solari má jasný úkol - dostat klíčové hráče do pohody a otočit kormidlo směrem k lepším výsledkům.

Ve studeném pondělním dopoledni s mužstvem trénovalo hned sedm mladíků z rezervní Castilly - Javi Sánchez, Manu Hernando, Dani Fernández, Dani Gómez, Zabarte, Augusto a Martín. Solarimu totiž chybí stabilní hráči do defenzivy - kvůli problémům s lýtkem absentuje Daniel Carvajal, s týmem netrénovali ani Marcelo, Varane a Vallejo. Zmíněná čtveřice má nastolený individuální režim a není jasné, zda zasáhne do odvety v Plzni.

Ze zmíněných jmen jde hned o trojici hráčů, kteří za běžných okolností patří do základní sestavy. Přičteme k tomu odchod ofenzivního fantoma Cristiana Ronalda, Realu vypadlo několik velmi důležitých opor. Přesto do Česka jede mužstvo s jasným úkolem - ideálně vysokým rozdílem plzeňského soupeře zadupat do země a do Španělska si odvést tři body.

Výprava "bílého baletu" do Česka míří v úterý dopoledne, pro všechny příznivce západočeského klubu jde o sváteční událost. Slavné mužstvo nastoupilo na české půdě naposledy v sezoně 2001/2002 v Lize mistrů proti Spartě, fanouškům se tedy světová esa v madridském dresu představí po dlouhých 17 letech.

Po příletu do Prahy se mužstvo autobusem přesune do Plzně a zamíří na krátký odpočinek na hotel. Večer si hráči vyzkouší trávník Doosan Areny na předzápasovém tréninku, o den později už půjdou do akce v ostrém duelu Ligy mistrů. Plzeň určitě nechtějí podcenit - první duel na Santiago Bernabeu vyhráli těsně 2:1 a fanoušci je vyprovodili pískotem.

Naopak Plzeň předvedla na půdě hvězdného soupeře mimořádný výkon a velkého favorita hodně potrápila. V odvetě před vlastními fanoušky bude Pavel Vrba postrádat nejlepšího střelce Michaela Krmenčíka, který si v ligovém duelu se Slováckem poranil koleno, musí na operaci a sezona pro něj skončila.

