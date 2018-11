Henry v Monaku? Debakl od Brugg a žádná výhra. Buďme pozitivní, říká

Zmar, trápení, hrůzostrašné výsledky. Monako v aktuálním ročníku strádá na všech frontách. Nepříznivou situaci odnesl trenér Leonardo Jardim, který vedl klub od roku 2014, nicméně pád nezastavila ani nově příchozí ikona francouzského fotbalu Thierry Henry. Pod jeho vedením Monako v pěti zápasech dvakrát prohrálo a třikrát remizovalo. Žádná skvostná bilance.

Štace v knížectví je pro Henryho vůbec první hlavní trenérskou pozicí, předtím působil na lavičce belgické reprezentace jako asistent trenéra Roberta Martíneze. S mužstvem slavil po výhře 2:0 nad Anglií bronzové medaile na letošním mistrovství světa v Rusku. Šanci měl původně dostat v Bordeaux, s vedením mužstva se však nakonec na smlouvě nedohodl a přijal nabídku Monaka.

Z vítězné vlny se Henry rychle přesunul do depresivní nálady. Vítěz francouzské ligy ze sezony 2016/2017 a vicemistr z uplynulé sezony bojuje o záchranu. Navíc neúspěšně. Po dvanácti kolech mu patří předposlední příčka a na nesestupové pozice má už čtyřbodovou ztrátu.

„Musíme se snažit najít správnou cestu. Víme, na co se zaměřit, důležité je, abychom zůstali pozitivní. Musíme se zkrátka snažit udělat vše pro to, abychom našli klid. Dokud však nevyhráváme, je to těžké," prozradil Henry pro klubový web.

Zároveň přiznal, že má i černé myšlenky. „Když přijdete na lavičku a vaši hráči nedokáží naplno hrát, je to těžké. Ztratili jsme sebevědomí, ale nerozhodl bych se pro Monako, kdybych nevěřil, že má tým kvalitu. Bohužel si v tuto chvíli říkám, že možné je i to nejhorší," dodal.

Obránce Djibril Sidibe se nebál použít ještě ostřejší výrazy. „Proti Bruggám to byla z naší strany ostuda. I když byl vidět pozitivní záměr, počítá se výsledek. Nepřiblížili jsme se požadované úrovni soutěže," přiznal kriticky. „Musíme si všichni položit otázky na tělo... Když nedokážeme vyhrát osobní souboje, nemůžeme vyhrát ani zápas," pokračoval šestadvacetiletý zadák.

ZÁPASY MONAKA POD VEDENÍM THIERRYHO HENRYHO Ligue 1 Štrasburk - Monako 2:1 Liga mistrů Bruggy - Monako 1:1 Ligue 1 Monako - Dijon 2:2 Ligue 1 Reims - Monako 1:0 Liga mistrů Monako - Bruggy 0:4

Monako naposledy vyhrálo soutěžní zápas 11. srpna s Nantes (3:1) v rámci prvního kola domácí soutěže. Od té doby, v patnácti utkáních pětkrát remizovalo a desetkrát prohrálo.

Nyní ho navíc nečekaně ponížily na domácím hřišti belgické Bruggy, které Monako deklasovaly před vlastními fanoušky čtyřmi góly. Semifinalista Ligy mistrů z ročníku 2016/2017 prohrával po dvou brankách šestadvacetiletého záložníka Hanse Vanakena v 17. minutě už 0:2. Kanonádu dokonali ještě Brazilec Wesley a kapitán hostí Ruud Vormer.

Vysoká porážka vzhledem k výhře Atlétika Madrid nad Borussií Dortmund (2:0) znamenala také definitivní konec nadějí Monaka na postup do osmifinále Ligy mistrů. Knížecímu klubu patří s jedním bodem a skóre 2:10 ve skupině A poslední příčka.

Situaci rozhodně neulehčilo ani zatčení šéfa Monaka a ruského miliardáře Dmitrije Rybolovleva francouzskou policií. Jednapadesátiletý oligarcha podle vyšetřovatelů údajně podplácel tamní úřady i justici.

Rybolovlev koupil Monako před sedmi lety a vybudoval z něj konkurenceschopný klub ve všech soutěžích. Tým se však aktuálně, stejně jako on, potácí na hranici konce jedné etapy...