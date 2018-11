Procházka po Realu: Bylo to frustrující, jeden gól jsme si zasloužili vstřelit

Video k článku 1080p 720p 360p REKLAMA SESTŘIH LM: Plzeň - Real 0:5. Viktoria propadla v prvním poločase VŠECHNA VIDEA ZDE

Výsledek je jednoznačný. Proč?

„První zápas jsme prohráli 1:2, teď 0:5… Hráli jsme proti gigantovi, jednomu z nejlepších týmů na světě. Škoda šancí za stavu 0:0. Síla Madridu se ukázala, neměli jsme šanci.“

Zkraje zápasu za vyrovnaného stavu nastřelil Nacho břevno vlastní branky. Byl to klíčový moment utkání?

„Nevím, jestli by se to vyvíjelo jinak, ale určitě by to pro nás bylo obrovské povzbuzení. Možná by to víc otevřeli a třeba… Rozhodně si myslím, že jednu branku jsme si zasloužili vstřelit.“

Real se v prvním poločase prosadil prakticky z každé šance. Bylo to frustrující?

„Bylo to dost frustrující. První půlka byla doopravdy vyrovnaná, měli jsme tam velmi dobré úseky hry a stejně jsme prohrávali 0:4. Cítili jsme se hodně zle.“

Jakub Řezníček proti Realu Madrid naskočil na závěrečné minuty







Co vám o přestávce kladl na srdce trenér Pavel Vrba?

„Abychom tam nechali všechno a nic nevzdávali. Abychom druhý poločas odmakali a pokusili se vstřelit gól. Bohužel se to nepovedlo, byť nějaké možnosti jsme tam měli.“

Proč jste měli tak obrovské problémy se standardními situacemi soupeře?

„Připravovali jsme se na to, ale oni to zahrávali strašně dobře. Mají to fakt dobře zmáknuté. Jsou silní, dělají bloky, mají to skvěle secvičené. Ze standardek nedávají góly jen nám, ale i jiným světovým týmům. I když jsme se na to chystali, stejně jsme je nebyli schopní uhlídat.“

Definitivně jste přišli o naději na postup do osmifinále. Budete mít o to větší motivaci porvat se v Moskvě aspoň o třetí místo ve skupině?

„Do Evropské ligy se chceme kvalifikovat. Příště hrajeme s CSKA, půjde o všechno. Bude to speciální zápas. Dokud bude šance, budeme o ni bojovat.“

Co vám zápasy s Realem přinesly?

„ Obrovské zkušenosti. Vidíme, kde jsme my a ostatní evropská mužstva. Je to vážně neskutečný rozdíl. Hráli jsme proti nejlepšímu týmu na světě, který třikrát za sebou vyhrál Ligu mistrů. Musíme se na to dívat reálně.“

