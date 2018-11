V Plzni měli jasno: V Realu je Benzema jedničkou. Kdo ulovil jeho dres?

„Je to jedno z nejlepších mužstev na světě. Možná se jim někdy nedaří, ale už několik sezon dokazují, že zvládnou přestřílet každého,“ uznal hned po utkání záložník Aleš Čermák. Mladý středopolař byl jedním z mála, který proti „bílému baletu“ ve středečním souboji opravdu obstál. „Je to zkušenost, proti takovým hráčům nehrajete každý víkend. Určitě si ten zápas budu pamatovat,“ přiznal už s lehkým úsměvem na tváři.

Západočeši přitom nezačali špatně, hned na začátku právě Čermák nádherně vyslal Hrošovského, ten vrátil balon do vápna a po Nachově teči míč orazítkoval břevno. „Když se takové věci k vám nepřikloní, pak oni mají dvě, tři šance a dají góly ze standardek, nemůžete počítat s tím, že s takovým soupeřem něco uhrajete,“ uznal po pětigólovém výprasku Jan Kopic.

Real utkání rozhodl v rozmezí 20. a 40. minuty, kdy čtyřikrát rozvlnil Hruškovu síť. „Benzema udělal první gól skoro sám, pak jsme dostali dva ze standardky, potom tam byl nějaký odražený balon. Všechny situace vyřešili famózně a tím nás potrestali,“ komentoval klíčové chvíle svátečního duelu Čermák. „Kdybychom dali aspoň gól, bylo by to o něco lepší. Ale oni fakt mají kvalitu,“ povzdechl si Hrošovský.

Je krize Realu u konce? Asi neznáte Madrid, krize na nás čeká vždy, usmívá se Solari 720p 360p REKLAMA

Kopic litoval, že plzeňská defenziva v klíčových situacích nezafungovala ideálně. „Benzema šel do vápna, snad tři naši hráči byli okolo něj, ve vápně jsme byli snad v deseti lidech. Stejně to nestačilo. To samé při rozích. Jsme v deseti za balonem a stejně dostaneme gól. Kdyby to někdo vzal a trefil z třiceti metrů do šibenice, nikdo nemůže říct ani slovo. Z takové situace je to ale samozřejmě škoda.“

Západočeští hráči se shodli na tom, že právě Benzema je klíčovým mužem, který zásadně ovlivňuje hru Realu. „První gól udělal fantasticky. Můžeme si něco říkat, ale brání se to opravdu těžko,“ smekl Hrošovský. „Z toho dvojutkání na mě Benzema udělal největší dojem,“ souhlasil Čermák. „Co tak sleduji, vnímám, že fanoušci ho moc nemají rádi, ale lepšího útočníka těžko seženou, je fakt dobrý,“ smekl nad autorem dvou gólů a jedné asistence Kopic. Francouzský šutér skóroval navíc proti Plzni i v prvním duelu v Madridu.

Dělali jsme dorostenecké chyby, mrzelo Vrbu po debaklu s Realem 720p 360p REKLAMA

Hrošovský zaznamenal i schopnosti ostatních borců v bílém. „Takové světové hráče sleduji delší dobu, především ty, co hrají na mé pozici. Kroos, Modrič, to je velká kvalita. Asi na takovou úroveň nedosáhneme, ale když si jich všímáte, jsou tam věci, na kterých se dá zapracovat,“ zamyslel se.

Ze souboje proti světovým hvězdám si plzeňští fotbalisté odnáší také vzácný suvenýr v podobě památečního dresu. „Mám ten Benzemův. Aspoň z téhle stránky můžu být spokojený,“ prozradil po utkání Čermák. „Získal jsem Tonyho Kroose, ale nevím, jak dopadli ostatní,“ přiznal Hrošovský. „Šel jsem do kabiny a stál tam mladý Asensio, tak jsem ho vyměnil s ním,“ dodal před novináři Kopic. „To já si ho nevyměnil s nikým,“ odpověděl stoper Lukáš Hejda.

Ramos si po tvrdém zákroku bral číslo na Havla, řekl Kopic 720p 360p REKLAMA

Plzeň prohrála s Realem 0:5. Rozhodly hrubky v obraně 720p 360p REKLAMA