Řezník Ramos vypnul Havla, pak si na něj vzal číslo: Nechtěl jsem ti ublížit!

"Milane, nechtěl jsem ti ublížit, nebyl to žádný úmysl. Omlouvám se, brzy se uzdrav," napsal Ramos na svůj oficiální twitterový účet pár hodin po utkání.

Una victoria para seguir y también para aprender. El fútbol siempre te enseña cosas y hoy no debí salir así al cruce. Milan, no tuve intención de hacerte daño. Recupérate pronto, compañero 💪🏼 #HalaMadrid — Sergio Ramos (@SergioRamos) November 8, 2018

Havel, který nastoupil na pravém kraji zálohy stejně jako při duelu v Madridu, v zápase po vypínáku od Ramose po ošetření pokračoval, konce poločasu se ale nedočkal. Za stavu 0:3 byl vystřídán Milanem Petrželou, to běžela 38. minuta. Už jen ze střídačky tak viděl, jak Gareth Bale ve 40. minutě dává na poločas hrůzy čtvrté gólové razítko.

Ramos up to his tricks again 🙄 pic.twitter.com/IhWStJC13W — Shads 🇨🇾 (@Shadders5) November 7, 2018

"Přiznám se, že jsem ten zákrok viděl jen z úhlu. Po zápase jsem se na něj nekoukal, takže k tomu nemůžu moc říct. Ale vím, že Ramos si na Havlise bral telefonní číslo, takže mu asi napíše omluvnou smsku, takže alespoň tak," vyprávěl před novináři o celé situaci plzeňský záložník Jan Kopic.

Ve druhém poločase pálil ve vyprodaných Štruncových sadech přesně už jen Toni Kroos a dal výsledku finální a poněkud fatální podobu.

Ramosova nešetrného zákroku si všimla domácí i zahraniční média a hned oprášila faul z posledního finále Ligy mistrů, kdy Ramos zatáhnul za ruku Mohameda Salaha, který následně upadl tak nešťastně, že si poranil rameno a musel být po půlhodině střídán. Real porazil Liverpool 3:1.

Plzeň po porážce 0:5 ve skupině G zůstala i po čtvrtém kole poslední s jedním bodem a definitivně ztratila šanci na postup do osmifinále, protože AS Řím zvítězil na hřišti CSKA Moskva 2:1 a má stejně jako Real devět bodů. Ruský tým, který v příštím utkání elitní soutěže 27. listopadu přivítá Viktorii, má čtyři body.

"Jsem rád, že AS Řím pro nás udělal výsledek a v Moskvě ještě můžeme hrát o postup do Evropské ligy. Bylo by velice dobré, kdyby se nám to ze třech účastí v Lize mistrů pokaždé podařilo. To by z našeho pohledu byl vrchol, co můžeme v této soutěži dokázat," řekl plzeňský kouč Pavel Vrba.

