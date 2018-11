Kotal: Přestavba Plzně? Vedení není unáhlené. Za co chválí Vrbu?

Chorvat Nikola Vlasič ve službách CSKA Moskva posílá svůj tým z penalty do vedení • Reuters

Nikola Vlasič (vpravo) se raduje ze vstřeleného gólu do sítě Plzně • Reuters

Lukáš Hejda střílí veledůležitý gól do sítě Igora Akinfeeva • Reuters

Umí si vybrat hráče, je s nimi na jedné lodi a sdílí s nimi pozitivní emoce. Proto je Pavel Vrba v Plzni opakovaně úspěšný a proto už potřetí v historii útočí na postup z Ligy mistrů do jarní fáze Evropské ligy. Takový názor si pěstuje uznávaný expert Václav Kotal, trenér reprezentačního výběru U17. Za co chválí Pavla Vrbu? Jak vidí tolik omílanou přestavbu kádru Viktorie? A proč si myslí, že plzeňské vedení podniká lépší kroky než třeba to sparťanské?