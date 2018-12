Vrba vyšvihl kotoul, Plzeň slaví. Dělám je jen mimořádně, těší kouče

Jste hodně spokojený?

„Vždycky věřím svému týmu. Vzhledem k tomu, co se dělo v Madridu, mě vítězství a postup velmi těší.“

Co s vámi dělal fakt, že na světelné tabuli běžel průběžný výsledek, kde Moskva vedla nad Realem?

Do odpovědi vstoupí tiskový mluvčí Viktorie Václav Hanzlík: „V tom není záměr, šlo o standardní režim, který je v gesci UEFA.“

Vrba: Já přesto odpovím. Zdá se mi to naprosto nenormální.“

Měl jste dopředu připravené, že po utkání uděláte vítězný kotrmelec?

„Moc dobře víte, že jsem na kotouly velice skoupý, dělám je pouze v situaci, kdy mám radost z něčeho mimořádného, proto je dělám.“

Kam v kariéře řadíte výhru nad AS Řím a třetí postup do jara Evropské ligy z Ligy mistrů?

„Plzeň má v posledních sedmi, osmi letech takových zápasů víc, jsem rád, že dál přibývají. Zápas s AS patří mezi mimořádné výsledky, které se nám tady v uplynulém období podařily.“

Vrba vyslal vzkaz italským policistům: Děkuji, že jsme v Římě platili pokutu 720p 360p REKLAMA

Těší vás, že jste uhráli ve skupině Ligy mistrů sedm bodů?

„V Rusku ani v Itálii nás asi nemají rádi. Podruhé jsme vyřadili CSKA, poněkolikáté jsme udělali skvělý výsledek proti italskému týmu. Z toho pohledu jsem maximálně spokojený.“

Co rozhodlo o výhře nad AS Řím?

„Klíčových momentů bylo víc. Odehráli jsme ten zápas úplně jinak než v Římě, kde domácí dominovali, mohli dát ještě víc gólů, než pět. Teď jsme je nepustili do řádné gólové příležitosti, byli jsme lepší a zaslouženě vyhráli, protože jsme si vytvořili víc šancí.“

Vyzdvihnete nějaký individuální výkon?

„Víte, že hodně nerad hodnotím jednotlivce po takových zápasech, Je to výsledek celého mužstva, není to o dvou, třech hráčích. Dneska si zaslouží pochvalu všichni.“

Čím to, že vám vychází závěry podzimu?

„Je to asi tím, že se blíží Vánoce a hráči potřebují peníze na dárky.“ (úsměv)

Co vypovídá o týmu, že i proti AS dokázal otočit nepříjemnou situaci, kdy soupeř rychle srovnal?

„Vypovídá to o tom, že Plzeň ještě není retro tým.“

Byl to nejtěžší postup z Ligy mistrů do Evropské ligy?

„Sami tušíte, že uhrát sedm bodů v Lize mistrů je něco mimořádného, Strašně si to užíváme. Myslím, že jestli se do Ligy mistrů dostaneme příště, uhrajeme jeden, nebo devět bodů. Raději budu, když to bude těch devět.“