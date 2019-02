Ángel proti Ďáblům! Bučení, lahev od piva a drsný pád! Di María i tak zářil | iSport.cz

Na návrat na Old Trafford, kam přijel tentokrát jako soupeř v dresu Paris Saint-Germain v rámci osmifinále Ligy mistrů, Angél Di María jen tak nezapomene. Třicetiletý záložník zde prožil hodně krušné chvíle, ale nakonec to byl on, kdo mohl být po výhře 2:0 nadmíru spokojený.

Vše začalo vlastně ještě dříve, než byl duel mezi Manchesterem a PSG rozehrán. Jen co vystoupil Di María před stadion z autobusu, začali na něj fanoušci „rudých ďáblů“ bučet. To pokračovalo i během utkání a Argentinec prožíval nezávidění hodné chvíle.

Co donutilo fanoušky k takovému "přivítání"? Do kádru United přišel v srpnu 2014 za cca 60 milionů liber (1,8 miliardy korun) z Realu Madrid s velkými očekáváními, která ale nenaplnil. V týmu vydržel jen rok a poté, co nastřílel čtyři góly ve 32 zápasech, byl prodán za 44,3 milionu liber (1,3 miliardy korun) do Paříže, kde se mu dařilo o poznání lépe. A to fanoušci Manchesteru nesou velmi těžce.

I proto udělal příznivcům United „velkou radost“ moment ze 40. minuty utkání. Kapitán Ashley Young dohrál u postranní čáry souboj právě s Di Maríou, a ten po střetu upadl až do prostoru mezi trávníkem a tribunou, kde se uhodil o zábradlí oddělujícího fanoušky od hrací plochy. S bolestivou grimasou zůstal na několik vteřin ležet na zemi. Ačkoliv to v první chvíli nevypadalo se záložníkem PSG nejlépe, do hry se nakonec vrátil.

Ashley Young receives the loudest applause of the evening so far for this on Di Maria. pic.twitter.com/fShYy1BB4g — The Man Utd Way (@TheManUtdWay) February 12, 2019

„Young moc dobře věděl, že je tam mírný kopec. Nemusel Angela strčit směrem k plotu. Jsem rád, že se nezranil,“ ulevilo se po utkání trenérovi PSG Thomasi Tucheovi. „Celkově to neměl snadné. V prvním poločase si zažil těžké chvíle. Je velmi ctižádostivý. Když ho dráždíte, neznamená to, že bude slabší,“ dodal.

Znovu se mrštný Argentinec stal středem pozornosti zkraje druhého poločasu. V 53. minutě totiž zahrál rohový kop a míč prošel až k nepokrytému Presnelu Kimpembemu, který poslal Pařížany do vedení 1:0. Gólovou oslavu si 30letý fotbalista náramně užil a směrem k domácím fanouškům poslal spršku několika anglicko-španělských vulgárních výrazů. „F..k off, f..k off, p..a!“

Di Maria to Manchester united fans



F***k you f***k you pic.twitter.com/XUKnMX4EU1 — Surafel 🇪🇹 (@Sarriballfc) February 12, 2019

To rozpálilo domácí příznivce ještě více a o dvě minuty později reagovali po svém, když po Di Maríovi, který šel rozehrávat další roh, hodili skleněnou lahev od piva. Di María však situaci ustál a dokonce naznačil, jako by se chtěl napít, načež lahev zahodil a pokračoval ve hře.

Jako by věděl, že ještě přijde jeho chvíle a ukáže všem, kdo je onoho večera na hřišti pánem. A skutečně se tak stalo. Po hodině hry znovu brilantně zafungovala Di Maríova levačka, která neomylně našla před brankou nabíhajícího Kyliana Mbappého. Ten už neměl problém nasměrovat míč do sítě a upravit na konečných 2:0.

„Podobné vystoupení jsme od Angela pod vedením Louise van Gaala tady v United neviděli. Musí být se svým návratem na Old Trafford spokojený. Byl skvělý,“ chválil ho Phil Neville.

„Je smutné, že nebyl skvělým hráčem v United. Velký podíl na tom má ale Van Gaal, který ho stavěl na různých postech a nenechal ho hrát na stálém místě v sestavě,“ dodala ikona United.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 53. Kimpembe, 60. Mbappé Sestavy Domácí: de Gea – Young (C), Bailly, Lindelöf, Shaw – A. Herrera, N. Matić, P. Pogba – Lingard (45+4. Alexis Sánchez), Rashford (84. R. Lukaku), Martial (46. Mata). Hosté: Buffon – Kehrer, Silva (C), Kimpembe, Bernat – Verratti (75. Paredes), Marquinhos – Dani Alves, Draxler, Di María (81. Dagba) – Mbappé. Náhradníci Domácí: Romero, Jones, Sánchez, Mata, Lukaku, Fred, Dalot Hosté: Aréola, Paredes, Choupo-Moting, Kurzawa, Nkunku, Diaby, Dagba Karty Domácí: P. Pogba, Young, Lindelöf, A. Herrera, P. Pogba, Shaw Hosté: Kimpembe, Draxler, Bernat, Dani Alves Rozhodčí Daniele Orsato – Fabiano Preti, Alessandro Costanzo (vš. ITA) Stadion Old Trafford, Manchester