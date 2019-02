Tuchel vymazal Pogbu a Solskjaer padl. Poborský: Tým nemá další tvůrce | iSport.cz

Takový výsledek si rozhodně nepředstavovali. Fotbalisté Manchesteru United nezvládli úvodní osmifinále Ligy mistrů proti ambicióznímu PSG a připsali si vůbec první porážku pod norským trenérem Olem Gunnarem Solskjaerem.



Hosté se ujali vedení v 53. minutě po skvěle zahraném rohovém kopu Di Maríi a následném zakončení stopera Presnela Kimpembeho. Pro mladého Francouze to byla premiérová trefa v Champions League.



Po dalších sedmi minutách navíc lídr francouzské Ligue 1 udeřil znovu. A opět v tom měl prsty Di María, který stříleným centrem našel ve velkém vápně rychlíka Kyliána Mbappého, jenž překonal bezmocného Davida De Geu a rozhodl o konečném výsledku.

Bývalý hráč United Karel Poborský, který byl expertem ve studiu O2 TV Sport, nechápal, jak obrana mohla druhou branku vůbec dopustit.

„Stopeři musí vědět, že je Mbappé je natolik rychlý, že ho nemůžou nechat rozběhnout. Oba tam byli navíc. Takoví hráči se zkušenostmi mu musí hrát do těla, aby k té akci vůbec nedošlo,“ řekl v pozápasovém hodnocení.

Hlavní příčinou porážky ale byla precizní taktická práce ze strany hostů. Německý trenér Thomas Tuchel přesně odhalil, kde musí eliminovat Manchester, aby jeho tým uspěl.

PSG tak odstřihlo Paula Pogbu a United přestali být nebezpeční. Výborným výkonem jej po celé utkání osobně hlídal Brazilec Marquinhos a nedal mu ani metr prostoru.

„Myslím si, že Pogba nemohl dělat víc, hrál svoji hru. Jeho spoluhráči ale měli reagovat lépe, převzít jeho roli. Je potřeba říct, že současní United nemají druhého tvůrce hry. Asi se o to měl starat Mata, ale ten momentálně takovou kvalitu nemá. Paříž správně vsadila na to, že musí Pogbu uhlídat za každou cenu,“ nabídl svůj postřeh Poborský.



Právě 25letý vítěz loňského světového šampionátu ale možná schytá největší kritiku realizačního týmu. Minutu před koncem zápasu si totiž nechal zbytečným faulem na Daniho Alvése udělit druhou žlutou kartu a musel předčasně odejít do sprch. Kromě toho, že se stal prvním hráčem "Rudých ďáblů" od roku 2013, který byl vyloučen ve vyřazovacích bojích Champions League, bude svému týmu chybět v odvetném duelu.



Ačkoli s rozhodnutím hlavního sudího nesouhlasil, podle Poborského vyfasoval červenou kartu zaslouženě. „Nemyslím si, že v tom byl úmysl. Chtěl si soupeře pokrýt, jak je zvyklý, ale Alvés tam byl rychle. Byl to jasný zákrok na koleno, nebylo co řešit,“ dodal.



Osmifinálová odveta, jež se odehraje v Parku Princů, je na programu 6. března.

