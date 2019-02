United narazili. Solskjaer věří: Hory jsou od toho, aby se překonávaly | iSport.cz

"Hory jsou od toho, aby se zdolávaly," prohlásil norský kouč, který v Manchesteru působil už jako hráč. "Nemůžeme to vzdát a říci, že je konec," dodal.

V novém angažmá mu zatím vycházelo téměř vše, ale v konfrontaci s Thomasem Tuchelem narazil. Německý kouč připravil PSG velmi dobře takticky, United se téměř nedostávali do zakončení a za celý zápas trefili branku jen jednou. Naopak PSG poslal do vedení po rohu Presnel Kimpembe a po brejku zvýšil Kylian Mbappé.

"Dnes jsme se dostali do reality, jak jsme na tom proti týmu nejvyšší kvality. Tohle je úroveň, na kterou se chceme dostat. Hráči si nyní uvědomí, že je třeba udělat ještě krok výše," řekl Solskjaer. "V šatně je zklamání, ale také odhodlání to napravit. Dáme do toho vše. Když se nám povede jít do poločasu odvety (6. března) do vedení, může se stát cokoli," dodal.