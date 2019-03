Spurs velebí Kanea: Že je tým lepší bez něj? To říkají idioti, myslí si Redknapp | iSport.cz

Spurs se objevili naposledy ve čtvrtfinále Ligy mistrů v sezoně 2012/2013, tehdy podlehli švýcarské Basileji po penaltách (4:5). Teď je klub uprostřed nové éry a manažer Mauricio Pochettino si může nad průběhem aktuálního ročníku mnout ruce.

„Jsem pyšný a šťastný za mé hráče, protože si takový výsledek zasloužili. Byl to z jejich strany neuvěřitelný výkon a nakonec stačil k tomu, aby dostal klub do čtvrtfinále Ligy mistrů... Obrovský úspěch. Zároveň mám také radost za fanoušky. Byla to doposud fantastická sezona, kterou si všichni budeme pamatovat ještě dlouho,'" rozplýval se po druhém střetnutí kouč Tottenhamu.

A měl důvod. Skvělý týmový výkon podpořil sniper Harry Kane svým rekordním tottenhamským gólem číslo 24 v evropských soutěžích, na druhé straně hřiště byl naopak oporou gólman Hugo Lloris. „Obrovský úspěch pro Spurs. Hugo byl v bráně skvělý, měl nespočet špičkových zásahů. No a Harry... Kdyby hrál Kane za Dortmund, postoupil by německý celek," přiznal Rio Ferdinand pro BT Sport.

Bývalý manažer Tottenhamu a také bývalý záložník Harry Redknapp se zase vyjádřil na adresu pochybujících fanoušků o Kaneovi a nebál se použít i ostřejších slov. „To byl panečku zápas. Idioti říkají, že Spurs jsou od té doby, co se vrátil Harry z marodky, lepší bez něj. Přitom je nejlepší široko daleko," usmál se Redknapp.

Tottenhamu sice stále chybí zraněný Dele Alli, Ferdinand ale připomněl, že Kaneova hra přináší týmu víc než jen góly. „Spurs se určitě můžou těšit na návrat Alliho z marodky. Každopádně na Kaneovi miluju jeho všestrannost: práci s míčem, skvělé nahrávky, zklidnění tempa. Jeho hra zkráka není jenom o gólech."

Kane, který laboroval se zraněním kotníku, nastřílel v aktuálním ročníku hned 22 gólů v 34 zápasech.

Jediné, co londýnský celek tíží, je skutečnost, že stále nemá k dispozici nový svatostánek. Dokončení stadionu White Hart Lane se muselo už několikrát odložit, ale i tak fanoušci s vedením doufají, že co nevidět zažijí na novém pažitu premiérový zápas.

„Očekáváme, že první čtvrtfinále už budeme hrát na novém stadionu. Mluvíme s Jesúsem Pérezem (asistent manažera) o tom, jak bude úžasné tam hrát a slyšet hymnu Ligy mistrů. Teď jsme ve čtvrtfinále, doufám, že příště už budeme moct poslouchat krásnou znělku tam," zakončil boss Spurs.

