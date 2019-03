Penalta? Fauloval Suárez, rozhodčí a VAR zařízli Lyon, shodují se experti | iSport.cz

Luis Suárez šlápl na nohu bránícího hráče, spadl a sudí pískl penaltu. Co dělal VAR? ptá se kdekdo. Různých pohledů na řešení situace je více. 1. VAR jednal dobře, protože šlo opravdu o faul. Sice neznám nikoho, včetně oslovených expertů, kdo si to myslí, ale třeba sudí u videa opravdu faul viděl. Nahlédl na situaci tak, že bránící Jason Denayer sice svou nohu stahoval, ale stále ji nechal v cestě. Podle mého naprosto chybný názor, ale pokud k němu dospěl videorozhodčí, tak poté vyřešil situaci v souladu s protokolem VAR. 2. VAR jednal dobře, protože to nebyla zjevná chyba Třeba si VAR také myslí, že to není faul, ale nějaký náznak či co tam vypozoroval, a tak se držel hlavního přikázání projektu: Řeš jenom zjevné hrubky. Čistě z pohledu VAR asi ok, pokud tedy takto sudí přemýšlel. 3. VAR to pokazil Když na to vezmeme selský rozum, asi bychom měli dojít k tomuto závěru. Jason Denayer nejenže nefauloval, naopak byl sám faulován. Kdy jindy by tedy mělo video do hry zasáhnout než v takovémto případě? Neboli slovníkem VAR: Došlo ke zjevnému pochybení a hlavní rozhodčí měl být povolán k monitoru, aby si celou situaci znovu prohlédl.