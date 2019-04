Bitva na krev! Messi to schytal od specialisty, na United dohrál otřesený | iSport.cz

Manchester United nemá na Barcelonu ty nejlepší vzpomínky, Messimu a spol. podlehl hned ve dvou nedávných finále Ligy mistrů (2009 a 2011), argentinský mág v obou případech skóroval. Anglická média před středečním dalším vzájemným kláním (0:1) varovala Oleho Gunnara Solskjaera, aby neudělal stejnou chybu jako Sir Alex Ferguson, a nenechal jen na lavici náhradníků stopera Chrise Smallinga.

"Potřebujete stopery, kteří jsou schopní se vrhnout na Messiho a nezajímat se o to, co se děje za nimi," napsal legendární manažer ve své autobiografii v roce 2013. "Přinutí jej, aby se vytahoval na křídlo. A to je v pořádku, tam je méně nebezpečný, než když proniká středem," dodal s tím, že v příštím vzájemném souboji vsadí na Smallinga, který ve finále 2011 zůstal jen mezi náhradníky.

Solskjaer si radu vzal k srdci a anglického zadáka poslal do hry od první minuty. Výhru to nepřineslo, United vinou hlavičky Luise Suáreze sražené do vlastní branky Lukem Shawem padli 0:1, Messi ale skutečně zůstal na nule. Možná i vinou ostrého střetu se Smallingem.

Anglický stoper šel v prvním poločase ostře do hlavičkového souboje proti výrazně menšímu Messimu, a ačkoli jako první zasáhl míč, Argentinci dal "od cesty" ještě ránu loktem do obličeje. Barcelonská desítka byla výrazně otřesená a chvilku to vypadalo i na střídání, nakonec ale i s krvavým šrámem vydržela plných devadesát minut.

"Po tom úderu nebyl úplně v pořádku," prohlásil po utkání trenér Katalánců Ernesto Valverdo. "Musíme ho ve čtvrtek ještě vyšetřit. Byl silný, ale má dost výrazný šrám," okomentoval rozhodnutí svého svěřence dohrát celý zápas.

Místo dotazů na Messiho očekával trenér Barcelony spíše smršť otázek na jeho kolegu z útoku Luise Suáreze. Ten si myslel, že ukončil čekání na gól v evropských pohárech, trefa byla ale nakonec uznána jako vlastní gól Lukea Shawa, který se míče cestou do sítě zlehka dotkl. "Luisova hodnota nezáleží na tom, jestli skóruje, ale jaké vytvoří šance," vysvětlil španělský kouč.

Trenér poraženého manchesterského týmu Ole Gunnar Solskjaer přes těsnou prohru věří, že se jeho svěřencům podaří napodobit obrat z minulého kola proti PSG a ještě postoupit. "Musíme přežít tlak, který si domácí vytvoří, protože budou chtít rychle rozhodnout a dorazit nás. Také musíme lépe držet míč," uvedl. "Už jsme venku porazili Juventus, Paris St. Germain a teď jedeme do Barcelony s tím, že musíme vyhrát. Víme, že máme šanci postoupit. Musíme hodit za hlavu, jak jsme hráli doma, a dívat se do budoucnosti," přidal.