Messi uchvátil kouzelným přímákem. Lépe to trefit nešlo, zářil Horváth | iSport.cz

Barcelona hrála s Liverpoolem poměrně vyrovnaný zápas, anglický soupeř ji přestřílel a o fous více držel míč. Jenže Katalánci měli vzadu vynikajícího brankáře Ter Stegena a vepředu Lionela Messiho. A to bohatě stačilo na výhru 3:0.

První branku Barcelony vstřelil v prvním poločase Luis Suárez, Messi si pak na svou show počkal do druhého dějství. V 75. minutě byl první u Suárezovy střely, která se odrazila od břevna ven, a zvyšoval na 2:0, o sedm minut později si postavil míč na přímý kop. Přesně si vybral skulinku, pod břevnem, kudy chtěl propasírovat míč za záda brankáře Alissona. A jak chtěl, tak učinil. Na 3:0 zvýšil neuvěřitelně zakrouceným přímákem. Parádní gól byl navíc jeho šestistý v barcelonském dresu, na den přesně čtrnáct let od první trefy.

Argentincova paráda rozdováděla fotbalové legendy a toho času televizní experty Garyho Linekera a Ria Ferdinanda. Ti svou radostí div nezbořili studio stanice BT Sport. "Jednou budu moci říct svým vnoučatům, že jsem měl to štěstí vidět Messiho naživo," zářil bývalý Ferdinand.

"Říkal jsem si, že to je moc daleko, ale asi jsem ho podcenil. Když jsem to viděl poprvé, myslel jsem si, že brankář Alisson to mohl vyřešit o trochu lépe. Ale vidím, že to šlo přímo do horního rohu. Je neuvěřitelné, že to trefil z takové dálky, bez velkého rozběhu," analyzoval pak bývalý zadák Manchesteru United s trochu chladnější hlavou.

"Leo vás vždycky překvapí. Ten přímý kop byl z takové dálky, že jsem nevěděl, jestli vystřelí. Netuším, jak to dělá, ale pokaždé se mu daří ve chvíli , kdy ho nejvíce potřebujeme. U soupeřů vzbuzuje pocit neustálého strachu," dodal trenér Barcelony Ernesto Valverde.

Klobouk museli smeknout i hosté studia O2 TV Sport. "Všichni musíme koukat s otevřenou pusou. Líp už to trefit nešlo," řekl Pavel Horváth, bývalý kapitán plzeňské Viktorie. "Nabízí se otázka, jestli zeď neměla být prodloužena o jednoho hráče vpravo z pohledu Liverpoolu," dodal kouč Bohemians Martin Hašek. "Když se podíváme na záběr, jak Alisson Becker visí v bráně, je tam místo zhruba pro míč a tak pět centimetrů na každou stranu," dodal pak k neuvěřitelné přesnosti Argentincova kopu.

Liverpool, který ztroskotal na brankáři Ter Stegenovi i brankové konstrukci, bude muset tříbrankové manko dohánět v úterý. Ale jestli Messi zase zapne vyšší rychlost, budou naděje anglického týmu už zřejmě nadobro ztraceny.