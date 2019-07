Kolaps Slovanu! Po gólu v úplném závěru remizoval, Ludogorec prohrál | iSport.cz

Fotbalisté Slovanu Bratislava v úvodním duelu 1. předkola Ligy mistrů remizovali s černohorským týmem Sutjeska Nikšič 1:1. Bulharský Ludogorec prohrál s Ferencvárosem 1:2. Neuspěl ani BATE Borisov, který doma remizoval 1:1 s Piastem Gliwice. Jak Ludogorec, tak i Borisov by se teoreticky mohly střetnout s pražskou Slavií v závěrečném play off o postup do základní skupiny.